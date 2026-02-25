Τέλος χρόνου από την Εφορία για διορθώσεις και δηλώσεις στα Airbnb - Real.gr

Ένα τριήμερο έχουν ακόμα στη διάθεσή τους οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων τύπου Airbnb, προκειμένου να οριστικοποιήσουν τα στοιχεία μισθώσεων και εσόδων του 2025 στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με βάση τα οποία θα υπολογισθεί το φορολογητέο εισόδημα και ο τελικός φορο-λογαριασμός που θα πληρώσουν εφέτος.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα «κλείνει» στις 28 Φεβρουαρίου, και μέχρι τότε οι υπόχρεοι μπορούν, χωρίς πρόστιμο και χωρίς να αλλάζει ο Αριθμός Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.), να διορθώσουν λανθασμένες καταχωρήσεις και να τροποποιήσουν στοιχεία (λοιποί δικαιούχοι εισοδήματος, ποσοστά εισοδήματος κ.λπ.) ενώ αν υπάρχουν περισσότεροι δικαιούχοι θα πρέπει να επιμερίσουν το εισόδημα με βάση τα αντίστοιχα ποσοστά.

Πρέπει, δηλαδή, να «τσεκάρουν» την ορθότητα των στοιχείων για τα ακίνητα και τα εισοδήματα του 2025 που έχει στη διάθεσή της ΑΑΔΕ και να διορθώσουν τυχόν λάθη και παραλείψεις.

Όσοι δεν διορθώσουν και δεν οριστικοποιήσουν τις αρχικές δηλώσεις κινδυνεύουν να φορολογηθούν στο 100% των εισοδημάτων που έχουν δηλωθεί με τις αρχικές δηλώσεις ακόμα και εάν δεν είναι οι ίδιοι ο τελικός δικαιούχος όλων των εισπράξεων.

