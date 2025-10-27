Τέλος χρόνου για τα απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2020 - Ποιοι κινδυνεύουν με διπλό χαράτσι - Real.gr

Η διαδικασία αμφισβήτησης και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων. Οι «λυπητερές» θα σταλούν από την ΑΑΔΕ το διάστημα από 28 Νοεμβρίου έως 5 Δεκεμβρίου 2025.

Περιθώριο έως την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου έχουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων που έλαβαν ειδοποιητήριο από την Εφορία για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2020, προκειμένου να αποδείξουν ότι δεν υπήρχε υποχρέωση καταβολής τελών, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων βρέθηκαν στη «μαύρη λίστα» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς μετά από σαρωτικές διασταυρώσεις, εμφανίζονται να μην έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας του 2020, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν με πρόστιμα διπλάσια της αξίας των τελών, όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Ακολούθησε η αποστολή ειδοποιητηρίων με τη σύσταση να αιτιολογήσουν έως την τελευταία ημέρα του Οκτωβρίου, γιατί δεν πληρώθηκαν τα τέλη.

