Τέλος χρόνου για την έκπτωση έως 20% στον ΕΝΦΙΑ - Tι πρέπει να ξέρετε - Real.gr

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες για να κάνουν την αιτήσεις που εξασφαλίζουν μείωση του φόρου ακινήτων. Ποια είναι τα χρονικά περιθώρια. Πώς λειτουργεί η ειδική πλατφόρμα myProperty της ΑΑΔΕ.

Χρονικό περιθώριο έως την επόμενη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, έχουν οι φορολογούμενοι με ασφαλισμένες κατοικίες, για την υποβολή της απαραίτητης αίτησης προκειμένου να «κλειδώσουν» την έκπτωση έως 20% στον φετινό λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ.

Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της ειδικής πλατφόρμας myProperty της ΑΑΔΕ, όπου ο φορολογούμενος υποβάλλει την αίτηση για την ασφαλισμένη κατοικία του.

Η αίτηση εμφανίζεται προσυμπληρωμένη για όσους είχαν υποβάλει αίτηση το προηγούμενο έτος, με τη δυνατότητα τροποποίησης πριν από την οριστικοποίησή της. Σε περίπτωση που η ασφαλισμένη κατοικία δεν εμφανίζεται στην πλατφόρμα, ο φορολογούμενος θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι έχει προηγουμένως δηλωθεί στο Ε9, καθώς αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της μείωσης του ΕΝΦΙΑ.

Όσοι έχουν ασφαλισμένες κατοικίες για φυσικές καταστροφές, μέσω της καρτέλας «Δημιουργία νέας αίτησης», προβαίνουν στις εξής ενέργειες:

