Τέλος χρόνου στις αιτήσεις για επίδομα θέρμανσης - Τα σημεία-κλειδιά - Real.gr

Δύο ημέρες απομένουν για τους δικαιούχους μέχρι τη λήξη της προθεσμίας. Ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο οι αιτήσεις. Οι ημερομηνίες της προκαταβολής και των πληρωμών.

Ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο (1.067.686 χθες το απόγευμα) οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης, δύο ημέρες πριν την εκπνοή (στις 5 Δεκεμβρίου) της σχετικής προθεσμίας. Η πλειονότητα των αιτήσεων (περίπου το 71%) αφορούν στην επιδότηση πετρελαίου, και έπονται το ηλεκτρικό ρεύμα και άλλα καύσιμα.

Πιο συγκεκριμένα οι αιτήσεις για επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης ανέρχονται σε 766.748 και για επιδότηση ρεύματος 300.838.

Το επίδομα θέρμανσης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και για τις περιοχές της χώρας με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να φθάσει ακόμα και τα 1.200 ευρώ. Η προκαταβολή θα καταβληθεί στις 23 Δεκεμβρίου και θα ανέρχεται στο 60% του συνολικού ποσού για τους αιτούντες που έλαβαν επίδομα θέρμανσης την περίοδο 2024 – 2025, ενώ για νέους δικαιούχους στο 50%, με ελάχιστο ποσό 80 ευρώ.

