Quantcast
Θεοδωρικάκος: Ο νέος αναπτυξιακός νόμος προβλέπει διάθεση 1 δισ. ευρώ υπέρ επενδύσεων - Real.gr
real player

Θεοδωρικάκος: Ο νέος αναπτυξιακός νόμος προβλέπει διάθεση 1 δισ. ευρώ υπέρ επενδύσεων

13:45, 06/12/2025
Θεοδωρικάκος: Ο νέος αναπτυξιακός νόμος προβλέπει διάθεση 1 δισ. ευρώ υπέρ επενδύσεων

«Οφείλουμε να ενισχύσουμε την παραγωγική ισχύ της Ελλάδας με ένα νέο παραγωγικό πρότυπο που αξιοποιεί τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Και αυτή την αλλαγή υπηρετούμε πιστά και με σχέδιο στο υπουργείο Ανάπτυξης, με βασικό εργαλείο το νέο αναπτυξιακό νόμο, που προβλέπει την διάθεση ενός δισεκατομμυρίου ευρώ για τη στήριξη παραγωγικών επενδύσεων τα επόμενα δύο χρόνια».

Αυτά τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που προβλήθηκε κατά την διάρκεια των εργασιών της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, που πραγματοποιούνται στην Πάτρα.

Όπως πρόσθεσε, «η ανταπόκριση στα δύο πρώτα αναπτυξιακά καθεστώτα για την μεταποίηση και τις παραμεθόριες περιοχές ήταν πολύ εντυπωσιακή, αφού κατατέθηκαν 361 επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό ενάμιση δισεκατομμύριο ευρώ» και συνέχισε:

«Όπως έχουμε δεσμευτεί, η αξιολόγηση των σχεδίων θα ολοκληρωθεί στις 31 Ιανουαρίου του 2026 και μέσα σε 90 ημέρες θα ξέρουμε τα επενδυτικά σχήματα που θα στηριχθούν με 300 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ακολουθούν η αγροδιατροφή, οι σύγχρονες τεχνολογίες για την τεχνική νοημοσύνη, αλλά και η κοινωνική επιχειρηματικότητα».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «από την 1η Ιανουαρίου του 2026 όλοι οι πολίτες θα δουν αυξήσεις στο ουσιαστικά διαθέσιμο εισόδημα τους μέσα από τις μειώσεις στη φορολογία που ανακοίνωσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός» και συμπλήρωσε: «Γνωρίζουμε φυσικά ότι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την επιχειρηματικότητα είναι η γραφειοκρατία, για αυτό διαμορφώνουμε με επιμονή ένα πιο φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον, μέσα στον Ιανουάριο του 2026, με ένα στοχευμένο πακέτο από 12 παρεμβάσεις, μεταρρυθμίσεις, αναβάθμιση της πλατφόρμας open business, εκσυγχρονισμό του ΓΕΜΗ και απλοποιούμε τις αδειοδοτήσεις».

Επίσης, ο υπουργός Ανάπτυξης είπε ότι «υλοποιούμε μία μεγάλη θεσμική τομή για την αγορά, τη νέα ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή και ελέγχου της αγοράς, ώστε να υπάρχει ένα ενιαίο, ισχυρό σημείο αναφοράς, όπου ο πολίτης θα βρίσκει το δίκιο του απέναντι σε αθέμιτες πρακτικές και μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026 θα έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία».

Αναφερόμενος ο Τάκης Θεοδωρικάκος στα Επιμελητήρια, είπε ότι «εργαζόμαστε για ένα νέο νόμο των Επιμελητηρίων που θα απαντά στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, τον οποίο διαμορφώνουμε από κοινού, ώστε να αντικατοπτρίζει τις προτάσεις, το σχέδιο και το όραμα των Επιμελητηρίων», προσθέτοντας ότι «είμαστε σύμμαχοι με τα Επιμελητήρια, σε μία κοινή προσπάθεια, ώστε να κάνουμε την Ελλάδα πιο παραγωγική με πιο δίκαιη και ισόρροπη ανάπτυξη, που να προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες και ευημερία σε όλους τους Έλληνες».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Φλόριντα: Γιγαντιαίος αλιγάτορας προκάλεσε διακοπή κυκλοφορίας – Χρειάστηκαν 8 άνθρωποι για την απομάκρυνσή του

Φλόριντα: Γιγαντιαίος αλιγάτορας προκάλεσε διακοπή κυκλοφορίας – Χρειάστηκαν 8 άνθρωποι για την απομάκρυνσή του

14:31 06/12
Θεσσαλονίκη: Μέχρι τα μεσάνυχτα της Δευτέρας η λεωφορειακή γραμμή Μ1

Θεσσαλονίκη: Μέχρι τα μεσάνυχτα της Δευτέρας η λεωφορειακή γραμμή Μ1

14:30 06/12
Κακοκαιρία Byron: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι δήμοι Μεγαρέων, Αν. Μάνης, Ευρώτα και οι δημοτικές ενότητες Οινόης και Ερυθρών

Κακοκαιρία Byron: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι δήμοι Μεγαρέων, Αν. Μάνης, Ευρώτα και οι δημοτικές ενότητες Οινόης και Ερυθρών

14:22 06/12
Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου - Μέχρι το απόγευμα θα συνεχιστούν τα φαινόμενα στη Θεσσαλία - Βροχοπτώσεις στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου - Μέχρι το απόγευμα θα συνεχιστούν τα φαινόμενα στη Θεσσαλία - Βροχοπτώσεις στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία

14:16 06/12
Ουκρανία: Ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας

Ουκρανία: Ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας

14:15 06/12
Φιντάν: Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις σχετικά με τη δύναμη σταθεροποίησης της Γάζας

Φιντάν: Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις σχετικά με τη δύναμη σταθεροποίησης της Γάζας

14:15 06/12
Kλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες με νέα μπλόκα

Kλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες με νέα μπλόκα

14:04 06/12
Ένας στους τέσσερις Έλληνες έχει εμπλακεί με τον Εθελοντισμό κατά τον τελευταίο χρόνο

Ένας στους τέσσερις Έλληνες έχει εμπλακεί με τον Εθελοντισμό κατά τον τελευταίο χρόνο

14:00 06/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved