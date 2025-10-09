Θεοδωρικάκος: Στα βασικά προϊόντα θα αναγράφεται όχι μόνο η τιμή πώλησης αλλά και η πρώτη τιμή παραγωγής - Real.gr

Quantcast
Θεοδωρικάκος: Στα βασικά προϊόντα θα αναγράφεται όχι μόνο η τιμή πώλησης αλλά και η πρώτη τιμή παραγωγής

10:02, 09/10/2025
Τι είπε ο υπουργός Ανάπτυξης για το φημολογούμενο κόμμα Τσίπρα και την τραγωδία στα Τέμπη.

«Στο νομοσχέδιο για τη νέα Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς προβλέπεται η δυνατότητα στους δήμους να δημιουργούν λαϊκές αγορές μόνο για παραγωγούς, άρα το χωράφι έρχεται στο ράφι», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας σήμερα το πρωί στον ΑΝΤ1 και προσέθεσε ότι «επειδή παρατηρούνται σε κάποια προϊόντα αδικαιολόγητες αυξήσεις, με υπουργική απόφαση κάτω από την τιμή πώλησης θα αναγράφεται η πρώτη τιμή τιμολόγησης του προϊόντος στον τόπο παραγωγής, ώστε ο πολίτης να είναι ενημερωμένος, να γνωρίζει και να αποφασίζει».

Ο κ. Θεοδωρικάκος ζήτησε τη στήριξη των κομμάτων της αντιπολίτευσης σε αυτές τις παρεμβάσεις και στις πρωτοβουλίες που λαμβάνει το υπουργείο Ανάπτυξης. «Απευθύνω κάλεσμα στις πολιτικές δυνάμεις να υποστηρίξουν αυτά τα μέτρα χωρίς ιδιοτέλεια γιατί είναι υπέρ των καταναλωτών», είπε χαρακτηριστικά και ξεκαθάρισε ότι στο μεταβατικό διάστημα οι έλεγχοι από τη ΔΙΜΕΑ και τα πρόστιμα όποτε απαιτείται θα συνεχιστούν κανονικά. «Με πράξεις είχαμε αποτελέσματα. Για τέσσερις μήνες είχαμε αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων και σήμερα έχουμε τον δεύτερο χαμηλότερο στην ΕΕ», επισήμανε ο υπουργός.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ρωτήθηκε και για το φημολογούμενο κόμμα Τσίπρα. «Το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας, αντί να επιστρέψει στον ΣΥΡΙΖΑ, δημιουργεί νέο κόμμα, σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του – που συνδέθηκε με λάθη, αποτυχίες, επιλογές επικίνδυνες για τη χώρα – και αποτελεί ομολογία αποτυχίας» απάντησε και υπογράμμισε ότι «το πολιτικό σύστημα είναι σε φάση αστάθειας και κατακερματισμού στον χώρο της αντιπολίτευσης και όταν στο παρελθόν η Ελλάδα βρέθηκε σε παρόμοια κατάσταση αντιμετώπισε μεγάλους κινδύνους.

«Η μόνη σταθερά στη χώρα σήμερα είναι η ΝΔ και η κυβέρνησή της με το θετικό της έργο, τα λάθη και τις αδυναμίες, για τα οποία η κριτική είναι ευπρόσδεκτη. Μετά από 7 χρόνια στην εξουσία πρέπει να είμαστε σε μια συνεχή διαδικασία αυτοβελτίωσης», προσέθεσε.

Για τα Τέμπη επισήμανε ότι «όλοι θέλουμε να μάθουμε όλη την αλήθεια, να ξεκινήσει η δίκη και να σταματήσει αυτή η ακραία και επικίνδυνη συνωμοσιολογία, καθώς μετά και από την τελευταία απόφαση της δικαιοσύνης έχει καταρριφθεί κάθε επιχείρημα». «Για να προχωρήσουμε μπροστά πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να υπάρχει εμπιστοσύνη» ολοκλήρωσε το σκεπτικό του.

 

