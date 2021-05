«Thessaloniki Future Thinking Dialogues»: Συνέδριο του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητήριου

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, διοργανώνει 1 & 2 Ιουνίου, το “Thessaloniki Future Thinking Dialogues” (TFTD), ένα υβριδικό συνέδριο το οποίο αναδεικνύει τη δυναμική των τοπικών κοινωνιών ως πυλώνα συνεργασίας, ανάπτυξης και καινοτομίας.

Στο συνέδριο, θα αναδειχθεί η νέα πραγματικότητα, η οποία θέτει τις τοπικές κοινωνίες στην πρωτοκαθεδρία των εξελίξεων, σε ένα περιβάλλον όπου η συναντίληψη σε συνέργειες με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη παίζουν πρωτεύοντα ρόλο. Στις νέες συνθήκες, τις οποίες όλοι καλούμαστε να βιώσουμε, ειδικά την επόμενη μέρα της πανδημίας, η σημασία της δικτύωσης στη βάση του οικοσυστήματος, που βρίσκεται η τοπική κοινωνία αποτελεί ανάγκη και οδικό χάρτη ευρύτερου μετασχηματισμού. Εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιχειρηματικότητα και κοινωνία είναι ένας κοινός τόπος όπου γεννώνται ιδέες και υλοποιούνται στρατηγικές με όφελος που γυρνάει στον ίδιο τον άνθρωπο. Η Θεσσαλονίκη έχει εξελιχθεί σε ένα οικοσύστημα τεχνολογίας και καινοτομίας, το οποίο έχει γίνει ελκυστικός επενδυτικός προορισμός από μεγάλες και σημαντικές επιχειρήσεις και αποτελεί το σημείο αναφοράς του διαλόγου που θα εξελιχθεί στο πλαίσιο των Future Thinking Dialogues.

Οι περιοχές καινοτομίας (Innovation Districts) έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα ανοιχτό και συνεργατικό περιβάλλον που ευνοεί την προσέλκυση ταλέντου, την ανταλλαγή γνώσης και ιδεών και την ανάπτυξη νέων λύσεων και καινοτομίας. Παράλληλα, συμβάλλουν στην αύξηση της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας της περιοχής. Τα οικονομικά οφέλη από τις επενδυτικές κινήσεις οικονομικών κολοσσών, όπως είναι η Deloitte, η Cisco και η Pfizer στη χώρα μας αλλά και ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη, είναι πολύ σημαντικά για την οικονομία, ενώ την ίδια στιγμή, ανοίγουν θέσεις εργασίας εξειδικευμένου και υψηλής τεχνογνωσίας δυναμικού. Tο Deloitte Alexander Competence Center, λειτουργεί ήδη από το 2017, ως ένα πανευρωπαϊκό κέντρο εκπαίδευσης, τεχνογνωσίας και τεχνολογίας στο οποίο απασχολούνται 450 νέα εξειδικευμένα στελέχη, ενώ οι αντίστοιχες επενδύσεις της Pfizer με τα Ψηφιακά Κέντρα Τεχνολογίας και Καινοτομίας και της Cisco με το Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Δεξιοτήτων δημιουργούν μια δυναμική συνολικού μετασχηματισμού.

Ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Νικόλαος Μπακατσέλος, αναφερόμενος στο Thessaloniki Future Thinking Dialogues (TFTD), υπογράμμισε: «Ξεκινούμε με αφετηρία τη Θεσσαλονίκη, ένα συνέδριο που επιθυμούμε να αποτελέσει θεσμό, και να αναδείξει τη δυναμική που έχουν οι τοπικές κοινωνίες ως προς την διαμόρφωση μιας νέας αναπτυξιακής προοπτικής, όπου η τεχνολογία, η καινοτομία, και το ταλέντο συνδυάζονται με τρόπο αρμονικό και ουσιαστικό. Στο πλαίσιο του TFTD, θα δρομολογηθούν μια σειρά από δράσεις και πρωτοβουλίες, οι οποίες θα υπογραμμίσουν την πρόθεση του Επιμελητηρίου να δώσει το στίγμα του στις νέες προκλήσεις που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε στην κοινωνία και την οικονομία μας».

Ο Αντιπρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Βασίλης Καφάτος δήλωσε αναφορικά στη διεξαγωγή του Thessaloniki Future Thinking Dialogues (TFTD): «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ξεκινούμε στη Θεσσαλονίκη ένα νέο θεσμό διαλόγου αναφορικά με τις προκλήσεις και ευκαιρίες του μέλλοντος. Η φετινή εκδήλωση θα επικεντρωθεί στη δυναμική που παρουσιάζει η Θεσσαλονίκη και στην ευκαιρία που έχει η πόλη να αναπτυχθεί σε ένα κέντρο ταλέντου, τεχνολογίας και καινοτομίας διεθνούς εμβέλειας. Στο TFTD θα συζητηθούν επιτυχημένα παραδείγματα πόλεων που δημιούργησαν ανοιχτά και συνεργατικά οικοσυστήματα καινοτομίας καθώς και η σημασία της εκπαίδευσης και ανάπτυξης ταλέντου στη νέα κανονικότητα που διαμορφώνεται, ενώ θα δρομολογηθούν αντίστοιχες δράσεις.»

Ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Ηλίας Σπυρτούνιας, υπογράμμισε τα ακόλουθα: «Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο επιδεικνύει γρήγορα αντανακλαστικά σε ιδιαίτερα απαιτητικούς καιρούς και αντιλαμβάνεται τις τάσεις που ξεδιπλώνονται σε κάθε έκφανση της παγκόσμιας οικονομίας. Μέσα από πρωτοβουλίες, δράσεις αλλά και διοργανώσεις όπως το Thessaloniki Future Thinking Dialogues προετοιμάζουμε την επιχειρηματική κοινότητα να υποδεχτεί τις νέες προκλήσεις».

Εξέχουσες προσωπικότητες από την επιχειρηματική, ακαδημαϊκή και πολιτική κοινότητα, θα δώσουν το παρών, στο “Thessaloniki Future Thinking Dialogues”:

Geoffrey R. Pyatt, US Ambassador to the Hellenic Republic, US Embassy

Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής

Σταύρος Καλαφάτης, Αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών για θέματα Μακεδονίας-Θράκης

Απόστολος Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

Κωνσταντίνος Ζέρβας, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης

Elizabeth K. Lee, Consul General, US Consulate General Thessaloniki

Julie Wagner, President, The Global Institute on Innovation Districts

Stas Gayshan, Managing Director, Cambridge Innovation Center (Boston)

Matt Bergheiser, President, University City District (Philadelphia)

Cees Admiraal, Business Development Director, High Tech Campus (Eindhoven)

Sjors Berns, Senior Manager, Financial Advisory, Deloitte (Rotterdam)

Stella Ronner-Grubacic, Ambassador of the Kingdom of the Netherlands to the Hellenic Republic, Embassy of the Netherlands in Greece

Victoria Coleman, Chief Scientist, US Air Force*

Merin Rajadurai, Adviser to the Secretary, Office of Science and Technology, US Department of State

Michael Bletsas, Director of Computing, MIT Media Lab

Wayne Cuervo, Director of Innovation and General Manager, Cisco Toronto Innovation Centre

Philipp Deutscher, Managing Director, TeamViewer Greece

Jeff Hamilton, Senior Vice President, Pfizer Digital

Nishita Henry, Principal, US Consulting Chief Innovation Officer, Deloitte

Wassili Bertoen, Managing Partner, Deloitte Center for the Edge

Jamie Merisotis, President and CEO, Lumina Foundation

Beth Letscher, Vice President, Communication and Strategic Planning, Cortex Innovation Community

Sophia Kambanis, President and Executive Director Massachusetts Innovation Center

Tim Gaidis,Principal and Senior Project Designer, HOK