Θετική παρά την πανδημία η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας της Ελλάδας - Τι δήλωσαν Ντομπρόβσκις και Τζεντιλόνι

"Παρά τις αντίξοες συνθήκες που προκαλούνται από την πανδημία, η Ελλάδα έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να επιτύχει τις δέουσες συγκεκριμένες δεσμεύσεις της", κρίνει η Κομισιόν στην 8η έκθεση της ενισχυμένης εποπτείας της οικονομίας της χώρας, που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

Αναλυτικά, σύμφωνα με το έγγραφο που απέστειλε η Κομισιόν στο Συμβούλιο των κρατών μελών, "παρά την πρόσφατη αύξηση των λοιμώξεων, η Ελλάδα κατάφερε μέχρι στιγμής να συγκρατήσει την εξάπλωση του κορωνοϊού", όπως αναφέρει, "χάρη στην έγκαιρη ανταπόκριση σε περιοχές που αντιμετωπίζουν αύξηση του αριθμού των νέων κρουσμάτων".

Σημειώνεται ότι "οι αρχές ενισχύουν την ετοιμότητα του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης και επεκτείνουν την ικανότητα ελέγχου, ενώ παράλληλα επεκτείνουν και προσαρμόζουν το σύνολο των φορολογικών μέτρων και των μέτρων ρευστότητας που βοηθούν τα άτομα και τις επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία. Αυτά τα μέτρα συμβάλλουν στη μείωση του κοινωνικού και οικονομικού κόστους της πανδημίας, αλλά σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Επιτροπής 2020, η ελληνική οικονομία αναμένεται να υποστεί μία από τις μεγαλύτερες πτώσεις της οικονομικής δραστηριότητας στην ΕΕ, λόγω της υψηλής έκθεσής της στον τουρισμό και το μεγάλο μερίδιο των μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν περιορισμένη ικανότητα προσαρμογής".

"Το εθνικό lockdown τριών εβδομάδων που ανακοινώθηκε στις 5 Νοεμβρίου, και η πιθανή παράτασή του ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας, θα μπορούσε να αποδυναμώσει τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές περισσότερο από ό, τι προβλέπεται σήμερα", αναφέρεται.

"Παρά τις πολύ δύσκολες συνθήκες, οι οποίες απαιτούσαν την εστίαση σε πιο άμεσες προτεραιότητες, η Ελλάδα έχει αυξήσει σημαντικά τον ρυθμό της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων τους τελευταίους μήνες", αναφέρει η έκθεση.

"Το πιο σημαντικό, ο κώδικας αφερεγγυότητας έχει εγκριθεί στο Κοινοβούλιο", τόνιζει. "Πρόκειται για μια σημαντική μεταρρύθμιση του πλαισίου αφερεγγυότητας, το οποίο αναμένεται να διευκολύνει την επίλυση των βασικών προκλήσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Οι αρχές ετοιμάζουν επί του παρόντος παράγωγο δίκαιο, το οποίο θα καθορίσει σημαντικές πτυχές του νέου πλαισίου, και παράλληλα αναπτύσσουν την υποδομή, στοιχεία απαραίτητα για την αποτελεσματική εφαρμογή του κώδικα από την 1η Ιανουαρίου 2021", σημειώνεται.

"Η μεταρρύθμιση των πόρων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εξετάζεται μέσω της συμφωνίας για την προώθηση της συμπληρωματικής νομοθεσίας για τους μισθούς, η οποία θα ενισχύσει την ικανότητά της να προσελκύει και να διατηρεί προσωπικό υψηλού επιπέδου. Οι αρχές προχωρούν επίσης σε ορισμένες εμβληματικές συναλλαγές ιδιωτικοποίησης, αν και άλλες καθυστερούν λόγω της πανδημίας", καταγράφει η Κομισιόν.

Επιπλέον, η Κομισιόν ενημερώνει το Συμβούλιο ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδος στους τομείς:

Δημοσιονομικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις: με την ολοκλήρωση του συστήματος ενιαίου λογαριασμού του Δημοσίου, μια σημαντική μεταρρύθμιση δημοσίων συμβάσεων που θα υιοθετηθεί έως το τέλος του έτους, πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκτέλεσης των δημόσιων επενδύσεων και θετικές εξελίξεις σχετικά με την εκκαθάριση καθυστερούμενων καθυστερήσεων, το οποίο θα πρέπει να διατηρηθεί.

Δημόσια διοίκηση:με σταθερή πρόοδο στον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και την έναρξη ισχύος μιας ενιαίας διαδικασίας επιλογής για θέσεις ανώτερων διευθυντικών στελεχών σε φορείς του δημόσιου τομέα. Οι αρχές έχουν επίσης προχωρήσει με την εφαρμογή της φιλόδοξης ψηφιακής ατζέντας τους.

Ενέργεια: όπου η έναρξη του μοντέλου στόχου για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιήθηκε την 1η Νοεμβρίου 2020, εκπληρώνοντας μια μακροχρόνια δέσμευση.

Οι αρχές καθιέρωσαν επίσης σαφήνεια όσον αφορά την πορεία προς τα εμπρός σε τομείς, όπου η πλήρης ολοκλήρωση των υφιστάμενων δεσμεύσεων δεν ήταν δυνατή λόγω προηγούμενων καθυστερήσεων ή του αντίκτυπου της πανδημίας.

Οι αρχές επανέλαβαν την είσπραξη των δαπανών για την υγεία βάσει του clawback και συμφώνησαν να οριστικοποιήσουν την πρωτοβάθμια νομοθεσία περί υγειονομικής περίθαλψης έως τη 10η έκθεση, ενώ παράλληλα θα εκδώσουν επαρκώς τις αρχές της μεταρρύθμισης του 2017, η οποία δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί πλήρως.

Έχουν καθοριστεί σαφή χρονοδιαγράμματα επίσης για τις μεταρρυθμίσεις αδειοδότησης επενδύσεων που παρακολουθούνται υπό ενισχυμένη εποπτεία, ενώ παρατηρήθηκε σταθερή πρόοδος στην εφαρμογή του οδικού χάρτη για το έργο κτηματολογίου.

Οι αρχές συμφώνησαν επίσης να επανεκκινήσουν δύο συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις που έχουν επηρεαστεί σημαντικά από το ξέσπασμα του κορωνοϊού, δηλαδή την επαναξιολόγηση των εθνικών αξιών του φόρου ιδιοκτησίας και την ολοκλήρωση του στοιχείου ενεργοποίησης του συστήματος Εγγυημένου Ελάχιστου Εισοδήματος.

Μια τελική πρόταση για την αντιμονοπωλιακή αποκατάσταση που σχετίζεται με την παραγωγή λιγνίτη της ΔΕΗ έχει υποβληθεί στην Επιτροπή και αναμένεται να δοκιμαστεί στην αγορά μόλις οι αρχές παράσχουν την τελική έγκρισή τους.

Ο στόχος στελέχωσης που έχει τεθεί για την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δεν επιτυγχάνεται, αλλά οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι οι τρέχουσες διαδικασίες πρόσληψης στο Υπουργείο Οικονομικών δεν θα είχαν αρνητικές επιπτώσεις στην ικανότητα της Αρχής.

Η αποτελεσματική και κατάλληλη χρήση των πόρων που διατίθενται στο πλαίσιο της Ανάκτησης και της Ανθεκτικότητας θα μπορούσε να βοηθήσει την ελληνική οικονομία να ανακάμψει από την τρέχουσα κρίση και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που συνεχίζει να αντιμετωπίζει, παρά την επιτευχθείσα πρόοδο.

Οι επίμονες προσπάθειες μεταρρύθμισης για την αντιμετώπιση των υπόλοιπων τρωτών σημείων είναι ουσιώδεις.

Τα σημαντικά κεφάλαια που η Ελλάδα δικαιούται να λάβει μέσω της Διευκόλυνσης Ανάκτησης και Ανθεκτικότητας, εάν χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά και κατάλληλα, μπορεί να υποστηρίξουν την ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τις δύο μεταβάσεις τα επόμενα χρόνια, αναφέρει η Κομισιόν.

Οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις, ως μέρος του επερχόμενου σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, αναμένεται να βασιστούν και να συμπληρώσουν τις προηγούμενες και τις τρέχουσες μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο της ενισχυμένης διαδικασίας επιτήρησης.

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, "παρά τις αντίξοες συνθήκες που προκαλούνται από την πανδημία, η Ελλάδα έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να επιτύχει τις δέουσες συγκεκριμένες δεσμεύσεις της".

Η Κομισιόν σημειώνει ότι "τα άνευ προηγουμένου γεγονότα οδήγησαν σε απότομη οικονομική ύφεση και σε ακινησία, κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, σε ορισμένες μεταρρυθμίσεις ενόψει της ανάγκης αντιμετώπισης πιο άμεσων προτεραιοτήτων. Παρ `όλα αυτά, οι αρχές κατάφεραν να ξαναρχίσουν το έργο για τις δεσμεύσεις τους τελευταίους μήνες και πραγματοποίησαν ορισμένες θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις".

Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα χαιρετίζουν τη στενή και εποικοδομητική δέσμευση σε όλους τους τομείς και ενθαρρύνουν τις αρχές να διατηρήσουν τη δυναμική και, όπου είναι απαραίτητο, να ενισχύσουν τις προσπάθειες για γρήγορη ολοκλήρωση της εφαρμογής της πρόσφατα εγκριθείσας πρωτογενούς νομοθεσίας. Αυτό ισχύει ιδίως για τις μεταρρυθμίσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα, όπου ένα μεγάλο μέρος του παράγωγου δικαίου πρόκειται να ολοκληρωθεί και να εγκριθεί σύντομα.

Η Κομισιόν τονίζει ότι η έκθεση θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως βάση ώστε το Eurogroup να αποφασίσει για την απελευθέρωση της επόμενης δέσμης μέτρων για ενδεχόμενα χρέη ύψους 767 εκατομμυρίων ευρώ.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν Βάλντις Ντομπρόβσκις τόνισε ότι " η έκθεση είναι θετική παρά τις συνθήκες. Παρά τις δύσκολες συνθήκες, η Ελλάδα έχει διαχειριστεί τις δεσμεύσεις της και για αυτό είναι θετική η έκθεση και αναμένεται να ξεκλειδώσει τα μέτρα ύψους 767 εκ. Ευρώ από το Eurogroup".

"Στο δεύτερο κομμάτι της ερώτησής σας, αν αναφέρεστε στο Ταμείο Ανάκαμψης και τα σχέδια της Ελλάδας, αυτά θα εξεταστούν υπό το πρίσμα του αν έχουν εξυπηρετηθεί οι στόχοι της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης, αν έχουν απαντήσει στις προκλήσεις που έχουν επισημανθεί από το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και τις ειδικές συστάσεις για τη χώρα. Και σε γενικότερο πλαίσιο αν ακολουθούν τις προτεραιότητες της ΕΕ. Αυτό είναι βασικά το γενικό πλαίσιο για το πώς θα το εξετάσουμε. Ίσως είναι πρώιμο να ξεκινήσουμε να συζητάμε πιο ειδικά πριν δούμε το περιεχόμενο και τις πληρφοροίες για εξειδικευμένα πρότζεκτς".

Απαντώντας στην ίδια ερώτηση ο Πάολο Τζεντιλόνι συμφώνησε με τη γραμμή του Αντιπροέδρο και δήλωσε: "παρά τις συνθήκες η εκτίμησή μας είναι θετική. Έχουμε λάβει αρκετές αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τις ελληνικές Αρχές, όπως το νέο πλαίσιο αφερεγγυότητας, την ολοκλήρωση του συστήματος ενιαίων λογαριασμών, ορισμένες κινήσεις για την εκκαθάριση των χρεών του Δημοσίου, η μεταρρύθμιση της ανεξάρτητης αρχής των δημόσιων εσόδων. Οπότε είναι μέρος των δεσμεύσεων των ελληνικών αρχών παρά τις τόσο απαιτητικές συνθήκες. Δε έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Ελπίζω να έχετε στάδια (αναφέρεται στο χτίσιμο γηπέδου συγκεκριμένης ελληνικής ομάδας με χρήματα του ταμείου ανάκαμψης) στο σύντομο μέλλον, αλλά δεν ξέρω πώς αυτή η επένδυση έχει αιτιολογηθεί."

Δείτε τις απαντήσεις Ντομπρόβσκις και Τζεντιλόνι, σττις ερωτήσεις του ανταποκριτή του Real.gr, Θάνου Αθανασίου για το πόσο θετική είναι η έκθεση της ενισχυμένης εποπτείας και που μπορούμε να ξοδέψουμε τα λεφτά του ταμείο ανάκαμψης.

