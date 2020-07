Τι συνέβη με τα sms της Αlpha Bank

Πηγή: euro2day.gr

Κάποιες πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για «ανάσυρση» παλιών ανενεργών κωδικών οι οποίοι δεν σχετίζονται με τους λογαριασμούς των πελατών της τράπεζας καθώς είναι ανενεργοί.

Για το θέμα κινητοποιήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες και η Τράπεζα της Ελλάδας.

Για το ζήτημα η Alpha Βank εξέδωσε ανακοίνωση. Σε αυτή σημειώνει:

«Λόγω τεχνικών θεμάτων στο σύστημα ενημέρωσης μέσω SMS, αριθμός συνδρομητών του Alpha Web Banking έχει δεχθεί, τις τελευταίες ώρες, ενημερωτικά μηνύματα που αναφέρονται σε παλαιότερες ημερομηνίες και συναλλαγές.

Δεν υφίσταται ζήτημα ασφάλειας ή επίθεσης στο σύστημα ηλεκτρονικών συναλλαγών της Τράπεζας. Λυπούμαστε για την αναστάτωση. Οι τεχνικές υπηρεσίες της Alpha Βank και των συνεργατών της εργάζονται από την πρώτη στιγμή για την ταχεία αντιμετώπιση του ζητήματος.

Συνδρομητές που λαμβάνουν τέτοια μηνύματα παρακαλούνται να τα αγνοούν».

Το θέμα, όπως ήταν φυσικό προκάλεσε αναστάτωση και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

#Greece ’s Alpha bank clients are receiving unsolicited login codes on their mobiles, the bank’s phone center is down and the relevant e-crime lines appear clogged as well. It feels like something is amiss

#alphabank Update. It seems to be a software bug on the bank's systems and it resents old transactions. Someone is going to be fired for this Friday night software update on their systems.