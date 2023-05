Times του Λονδίνου: «Η Ελλάδα στo κατώφλι της επιστροφής στην επενδυτική βαθμίδα»

Ο Νίξον υποστηρίζει ότι «μεγάλο μέρος από τα εύσημα για την αναστροφή της οικονομικής τύχης της χώρας πρέπει να αποδοθούν στον Κυριάκο Μητσοτάκη, πρωθυπουργό από το 2019». Εξηγεί ότι «ήταν από τους πρώτους που, στο βαθιά πελατειακό πολιτικό σύστημα της Ελλάδας, αναγνώρισε ότι μόνον οι βαθιές μεταρρυθμίσεις στο σκέλος της προσφοράς για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ενίσχυση της παραγωγικότητας θα μπορούσαν να την βγάλουν από το οικονομικό τέλμα», αλλά, κατά την εκτίμησή του, «η εντυπωσιακή επίδοση στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων υπέρ της αγοράς θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο εάν οι εκλογές οδηγήσουν στην επιστροφή της αριστερής κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, υπό τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα». Εξ ου προκύπτει και ο τίτλος του άρθρου του Νίξον: «Η σκληρή δουλειά της Ελλάδας για το χρέος μπορεί να ακυρωθεί από μια αριστερή κυβέρνηση».

