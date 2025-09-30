Το franchise μοχλός ανάπτυξης για την ΑΒ Βασιλόπουλος – Στα 1,94 δισ. ευρώ οι πωλήσεις το 2024 - Real.gr

Επενδύσεις σε αυτοματισμούς, franchise, e-commerce και στοχευμένη εμπορική πολιτική με επίκεντρο τον καταναλωτή εκπονεί η ΑΒ Βασιλόπουλος, στο πλαίσιο του στρατηγικού μετασχηματισμού, τα αποτελέσματα του οποίου απέδωσαν το 2024.

Στα παραπάνω αναφέρθηκε μεταξύ άλλων από τα Ιωάννινα, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Νίκος Λαβίδας, παρουσιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, σε ένα trip γνωριμίας με τοπικούς παραγωγούς με τους οποίους συνεργάζεται η αλυσίδα.

Τις προηγούμενες, επίσης ημέρες, η ΑΒ Βασιλόπουλος ήρθε σε συμφωνία με την εταιρεία Πτολεμαϊς στην Πτολεμαϊδα, αποκτώντας τα 5 από τα 8 καταστήματα λιανικής της αλυσίδας, τα οποία θα μετατραπούν σε franchise της δικής της αλυσίδας. Η νέα επενδυτική κίνηση, επιβεβαιώνει ότι η εταιρεία, στρατηγικά έχει επιλέξει το franchise ως μοχλό ανάπτυξης στην αναπτυξιακή της στρατηγική. Σήμερα το δίκτυο ΑΒ Βασιλόπουλος αριθμεί περί τα 652 καταστήματα, εκ των οποίων τα 384 λειτουργούν με το θεσμό της δικαιόχρησης (franchise), δρομολογώντας την προσθήκη νέων σημείων πώλησης μέχρι το τέλος του έτους, όπου ο αριθμός τους θα ανέβει στα 670 σημεία πώλησης.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο με 900 καταστήματα μέχρι το 2028 και ταυτόχρονα να επαναφέρουν το λειτουργικό περιθώριο της εταιρείας στο 4%.

Το 2024, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στο 1,94 δισ. ευρώ, έναντι 1,97 δισ. το 2023, ως αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης του δικτύου καταστημάτων. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν σε σχέση με το 2023, φτάνοντας στα 13,8 εκατ. από 6,4 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 68,7 εκατ. (2024) έναντι 59,6 εκατ. ευρώ (2023), ενώ η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία ανήλθε σε 26,7 εκατ. ευρώ.

Σε ένα απαιτητικό περιβάλλον, η ΑΒ Βασιλόπουλος προχώρησε σε αναδιοργάνωση του δικτύου καταστημάτων και σε αυτοματοποιήσεις που αναβαθμίζουν την αγοραστική εμπειρία των πελατών της, ενώ παράλληλα ενισχύουν και την παραγωγικότητα των ανθρώπων της. Τα ταμεία αυτόματης εξυπηρέτησης επεκτάθηκαν στο 70% του δικτύου εταιρικών καταστημάτων, ενώ οι ηλεκτρονικές ετικέτες τιμών (ESLs) εγκαταστάθηκαν σε 190 καταστήματα.

Κατά το 2024, η εταιρεία επιτάχυνε στοχευμένες επενδύσεις σε τεχνολογία, e-commerce και fast delivery, αναβαθμίζοντας την omnichannel εμπειρία. Ταυτόχρονα, ενίσχυσε το πρόγραμμα πιστότητάας, μέσα από την κάρτα AB Plus, με προσωποποιημένες ανταμοιβές και πόντους, ενώ επέκτεινε το δίκτυο καταστημάτων της, με 3 νέα εταιρικά καταστήματα και 50 νέα franchise, στηρίζοντας τη μεσαία επιχειρηματικότητα σε όλη τη χώρα. Η ιδιωτική ετικέτα παραμένει στρατηγικός μοχλός αξίας, με στόχο αύξησης μεριδίου στο 40% μέσα στην επόμενη πενταετία και εισαγωγής 450 νέων προϊόντων και 1.000 κωδικών έως το 2027.

Όπως δήλωσε ο κ. Λαβίδας: « Το 2024 αποτέλεσε για την ΑΒ Βασιλόπουλος μια χρονιά περαιτέρω στρατηγικού μετασχηματισμού και επιτάχυνσης, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της δέσμευση για συνεχή εξέλιξη. Η εταιρεία προχώρησε στον εκσυγχρονισμό του δικτύου της, επένδυσε στη βελτίωση της αγοραστικής εμπειρίας και δημιούργησε αξία για την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στην ελληνική αγορά».

Για το 2025, η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει δυναμικά την υλοποίηση του πενταετούς πλάνου της, δίνοντας έμφαση στην ενδυνάμωση του δικτύου καταστημάτων, στην αναβάθμιση των τεχνολογικών υπηρεσιών και στη στήριξη της ελληνικής παραγωγής. Επιπλέον, η εταιρεία προχωρά με σαφή προσανατολισμό στην επέκταση του fast delivery και της προσωποποιημένης εξυπηρέτησης, στην περαιτέρω ανάπτυξη του e-commerce, στην επέκταση του δικτύου franchise, σε νέες τεχνολογίες και στη σταθερή στήριξη της ελληνικής παραγωγής.