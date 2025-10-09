Quantcast
Το «κούρεμα» στα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες και οχήματα - Πίνακες και παραδείγματα - Real.gr
07:43, 09/10/2025
Εξορθολογισμός του συστήματος με προοπτική την πλήρη κατάργησή του επιχειρείται στο φορολογικό νομοσχέδιο που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Αναλυτικά παραδείγματα με τα νέα δεδομένα.

Ανάσα θα πάρουν από το 2026 περίπου 480.000 φορολογούμενοι που κάθε χρόνο πιάνονται στην «τσιμπίδα» των τεκμηρίων διαβίωσης και φορολογούνται για τεκμαρτά εισοδήματα (4,2 δισ. ευρώ σύμφωνα με τις περυσινές φορολογικές δηλώσεις) καταβάλλοντας επιπλέον φόρους.

Με το υπό διαβούλευση (έως τις 22 Οκτωβρίου) φορολογικό νομοσχέδιο επιχειρείται εξορθολογισμός του συστήματος με προοπτική την πλήρη κατάργησή του μελλοντικά εφόσον το επιτρέψουν οι νέες ψηφιακές εφαρμογές.

Από τη νέα χρονιά, δύο βασικά τεκμήρια -αυτό της ιδιοκατοίκησης και αυτό του αυτοκινήτου- μειώνονται μεσοσταθμικά κατά 30% -35%.

Το «ψαλίδι» στα τεκμήρια για κατοικίες φθάνει το 35%, στα αυτοκίνητα έως 73% και στα σκάφη αναψυχής έως 30%.

Παράλληλα, απαλλάσσονται πλήρως από το ελάχιστο τεκμήριο των 3.000 ευρώ τα εξαρτώμενα παιδιά των φορολογουμένων που διαθέτουν δικό τους εισόδημα.

