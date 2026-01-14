Το πρώτο Eurogroup με ελληνική σφραγίδα - Real.gr

Την ανάγκη για δημοσιονομική πειθαρχία και καινοτομία στην ευρωζώνη θα υπογραμμίσει ο Κυριάκος Πιερρακάκης ως πρόεδρος του ευρωπαϊκού οργάνου.

Της ΣΙΣΣΥΣ ΣΤΑΥΡΟΠΙΕΡΡΑΚΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup για το 2026 (στις 19 Ιανουαρίου) θα είναι ένα ιστορικό ορόσημο για την Ελλάδα, καθώς και επίσημα πλέον θα πραγματοποιηθεί υπό την προεδρία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη. Σε μια εποχή μεγάλης αβεβαιότητας και γεωπολιτικών εξελίξεων, ο Ελληνας υπουργός αναλαμβάνει την ηγεσία της οικονομικής διακυβέρνησης της ευρωζώνης, με στόχο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μεγάλων αλλαγών και ανατροπών.

Από τα νέα του καθήκοντα, θα πρέπει να αξιοποιήσει τη διεισδυτική ικανότητα που διαθέτει για να επιτευχθεί αγαστή συνεργασία σε μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων ανάμεσα στις χώρες της ευρωζώνης, σε μια περίοδο κατά την οποία οι οικονομικές πιέσεις είναι πολλές και οι προκλήσεις άμεσες. Στην πρώτη του σύνοδο, ο Κ. Πιερρακάκης θα προσπαθήσει να στείλει ένα μήνυμα που θα δίνει έμφαση στη δημοσιονομική πειθαρχία αλλά ταυτόχρονα και στην ανάγκη για καινοτομία, οδηγώντας την ευρωζώνη σε μια νέα εποχή οικονομικής συνοχής και βιώσιμης ανάπτυξης που θα επιτρέψει στην Ε.Ε. να παραμείνει ανθεκτική και ανταγωνιστική.

Αν και η ατζέντα της πρώτης συνεδρίασης θα καθοριστεί το επόμενο διάστημα από το Euro Working Group, ευρωπαϊκές πηγές αναφέρουν ότι ο νέος επικεφαλής του Eurogroup αναμένεται να τοποθετηθεί ως προς το θέμα της στρατηγικής που πρέπει να ακολουθήσει η Ευρώπη το 2026, με βήματα και αποφάσεις που θα διαμορφώσουν το μέλλον της ευρωζώνης για τα επόμενα χρόνια.

Η Ελλάδα, με την ανάδειξη του Κ. Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, αποκτά έναν νέο και ισχυρό ρόλο στην καρδιά της ευρωζώνης. Για τη χώρα μας, η εκλογή ενός Ελληνα στη θέση αυτή αποτελεί σημαντική επιτυχία και την ευκαιρία να αναδείξει τις δικές της στρατηγικές προτεραιότητες στο ευρωπαϊκό προσκήνιο. Η Ελλάδα είναι πλέον σε θέση να συνδιαμορφώσει την πολιτική της ευρωζώνης μέσα από την οπτική της οικονομικής σταθερότητας και της ανάπτυξης, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην προώθηση των ψηφιακών και πράσινων επενδύσεων.

Στην εκτενή επιστολή των 1.500 λέξεων που απέστειλε στους υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης, παρουσιάζοντας επίσημα την υποψηφιότητά του, ο Κ. Πιερρακάκης περιέγραψε ένα Eurogroup πιο συνεκτικό, πιο αποτελεσματικό και περισσότερο προσανατολισμένο στις βαθιές στρατηγικές προκλήσεις που έχει μπροστά της η Ευρώπη. Στον πυρήνα του σχεδίου του βρίσκονται τέσσερις βασικοί άξονες:

1. Ενίσχυση της οικονομικής σύγκλισης και της συνοχής εντός της ευρωζώνης.

2. Εμβάθυνση της Ενωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, ώστε να κατευθυνθούν περισσότερα ευρωπαϊκά κεφάλαια σε επενδύσεις.

3. Ενσωμάτωση της τεχνολογικής προόδου στην ευρωπαϊκή δημοσιονομική πολιτική, προκειμένου η Ε.Ε. να παραμείνει ανταγωνιστική.

4. Θωράκιση των οικονομικών θεμελίων της Ευρώπης μέσω δημοσιονομικής υπευθυνότητας και αντιμετώπισης των μεγάλων διαρθρωτικών προκλήσεων (δημογραφικό, παραγωγικότητα, χρηματοπιστωτική σταθερότητα).

Σταθερότητα και ανάπτυξη

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχει ήδη αναφέρει επανειλημμένα ότι η βασική του προτεραιότητα είναι να εξασφαλίσει πως η δημοσιονομική σταθερότητα και η ανάπτυξη δεν θα παραμείνουν δύο αντιφατικοί στόχοι, αλλά θα πρέπει να συνδυαστούν αρμονικά. Αυτό το μήνυμα είναι ξεκάθαρο και θα καθορίσει τη στάση του σε κάθε συζήτηση του Eurogroup. Με το βλέμμα στραμμένο στην ευρωζώνη, που ανακάμπτει από απανωτά σοκ, ο Κ. Πιερρακάκης θα πρέπει να διατηρήσει την ισχυρή δημοσιονομική πολιτική, χωρίς ωστόσο να στερήσει από τα κράτη-μέλη την ευχέρεια να επενδύσουν στο μέλλον τους.

Η Ευρώπη χρειάζεται επενδύσεις και καινοτομία σε κρίσιμους τομείς, όπως η ψηφιακή μετάβαση, η πράσινη ενέργεια και η άμυνα, και θα πρέπει να συμβάλει ώστε να προωθήσει αυτή την ατζέντα. Η ψηφιοποίηση, τομέας που γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα, αποτελεί πυλώνα για την οικονομική ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στην παγκόσμια σκηνή. Ο ίδιος πιστεύει ακράδαντα ότι η ευρωζώνη μπορεί να επιτύχει τους στόχους της μόνο εάν καταφέρει να ενισχύσει τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τη χρηματοοικονομική συνεργασία αλλά και να δημιουργήσει ένα πλαίσιο που να ενθαρρύνει τις επενδύσεις.

Ο νέος πρόεδρος του Eurogroup προτείνει μια κοινή στρατηγική που θα βασίζεται στον συντονισμό και στην αξιοπιστία. Ο Κ. Πιερρακάκης έχει δηλώσει ότι το Eurogroup δεν πρέπει να λειτουργεί μόνο ως ένας «χώρος διαχείρισης κρίσεων», αλλά και ως πλατφόρμα για να προχωρήσει η ευρωζώνη σε μια πιο δυναμική, ανθεκτική και ανταγωνιστική κατεύθυνση.

Η ευρωζώνη θα πρέπει να αντιμετωπίσει μια σειρά από νέες προκλήσεις, όπως η ενίσχυση της άμυνας, η δημιουργία νέων στρατηγικών επενδύσεων σε υποδομές, αλλά και η διασφάλιση της ευρωπαϊκής ψηφιακής ηγεσίας. Η ψηφιακή μετάβαση, που αποτελεί και προσωπική προτεραιότητα του Κ. Πιερρακάκη, μπορεί να αποδειχθεί το κλειδί για να κλείσει το χάσμα ανάμεσα στις χώρες με πιο ανεπτυγμένες οικονομίες και σε εκείνες που βρίσκονται πίσω στην τεχνολογική ανάπτυξη. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η βελτίωση της ρευστότητας μέσω της ευρωπαϊκής αγοράς κεφαλαίων αποτελούν προτεραιότητες τις οποίες ο Ελληνας υπουργός αναμένεται να υποστηρίξει με σθένος, με στόχο την ενίσχυση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και την αύξηση των στρατηγικών επενδύσεων.