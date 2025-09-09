Το... ταμείο των τουριστών - Τι ξόδεψαν - Real.gr

Ποιοι είναι οι πιο ανοιχτοχέρηδες ταξιδιώτες και ποιοι είναι εκείνοι που έρχονται στην Ελλάδα με χαμηλό προϋπολογισμό.

Της ΕΥΑΣ Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Eνισχυμένο στα 7,66 δισ. ευρώ είναι το ταμείο του ελληνικού τουρισμού το πρώτο εξάμηνο του έτους, εξέλιξη η οποία αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση κατά 10% της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι, που διαμορφώνεται περίπου στα 623 ευρώ. Μπορεί οι αφίξεις των ταξιδιωτών να παραμένουν επί της ουσίας αμετάβλητες, στα 11,7 εκατομμύρια, με οριακή άνοδο 0,6% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2024, ωστόσο κάποιοι από τους τουρίστες που επισκέφθηκαν την Ελλάδα ήρθαν με… ανεβασμένο budget, τονώνοντας σημαντικά τα έσοδα του κλάδου.

Πόσα δαπάνησαν

Οι Γερμανοί και οι συνήθεις «ύποπτοι» Αμερικανοί ήταν οι πιο ανοιχτοχέρηδες του πρώτου εξαμήνου, με τις δαπάνες τους να σημειώνουν διψήφιο ποσοστό αύξησης κατά 13,5% και κατά 29,4% αντίστοιχα. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, οι Γερμανοί εισέφεραν 1,37 δισ. ευρώ στο… ταμείο και οι Αμερικανοί ξόδεψαν πάνω από 704 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, οι τελευταίοι αναδείχθηκαν μακράν ως οι πιο… γαλαντόμοι επισκέπτες της χώρας, με τη μέση δαπάνη να ανέρχεται σε επίπεδο εξαμήνου στα 1.015 ευρώ. Η γερμανική αγορά τερμάτισε στην τρίτη θέση της σχετικής λίστας με τη μέση δαπάνη να διαμορφώνεται στα 739 ευρώ, 8 ευρώ μόλις πιο κάτω από τη γαλλική.

Ενδεικτικό της σημασίας της αμερικανικής και της γερμανικής αγοράς είναι το γεγονός ότι τα ποσά που ξόδεψαν αποτέλεσαν αθροιστικά το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου το 27% των συνολικών τουριστικών εισπράξεων της χώρας. Μονοψήφια αύξηση στο 9% σημείωσαν και οι εισπράξεις από την ιταλική αγορά, που έφτασαν τα 344 εκατ. ευρώ. Οι Ιταλοί ήταν, όπως αποδεικνύεται, οι πιο φειδωλοί στις δαπάνες τους, καθώς ξόδεψαν τα λιγότερα το πρώτο εξάμηνο του έτους, με τη μέση δαπάνη να υπολογίζεται στα 558 ευρώ. Οι Βρετανοί ταξιδιώτες, που συνιστούν τη μία εκ των δύο μεγαλύτερων δεξαμενών του ελληνικού τουρισμού, ξόδεψαν 1,08 δισ. ευρώ, ποσό που παραπέμπει σε άνοδο 7,3% σε ετήσια βάση, με τη μέση δαπάνη να ανέρχεται στα 711 ευρώ, με τους Γάλλους να σημειώνουν μικρή άνοδο κατά 2,1%, στα 455 εκατ. ευρώ, με δαπάνη 747 ευρώ.

Οι γαλαντόμοι

Εκτός από τους Αμερικανούς, πάντως, οι Καναδοί και οι Αυστραλοί είναι εκείνοι που παραμένουν… σταθερές αξίες για τον ελληνικό τουρισμό, καθώς η μέση κατά κεφαλή δαπάνη τους όχι μόνο ξεπερνά κατά πολύ τον μέσο όρο της χώρας, αλλά διαμορφώνεται σε επίπεδα άνω των 1.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μελέτη «Ακτινογραφία εισερχόμενου τουρισμού 2023-2024 Προφίλ αγορών» του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, στην οποία καταγράφεται η εξέλιξη τουριστικών μεγεθών και δεικτών των κυριότερων αγορών εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα τη διετία 2023-2024, οι Καναδοί πήραν πέρυσι τον τίτλο των πιο γαλαντόμων τουριστών, με τη δαπάνη να διαμορφώνεται στα 1.260 ευρώ, υπερδιπλάσια από τον μέσο όρο των 573 ευρώ.

Οι Αυστραλοί ακολούθησαν, με τη μέση δαπάνη να διαμορφώνεται στα 1.068 ευρώ, κατά 87% υψηλότερη από τον μέσο όρο των 573 ευρώ, και την τριάδα των «χρυσών» αγορών του ελληνικού τουρισμού συμπλήρωσαν οι Αμερικανοί, με 1.024 ευρώ μέση κατά κεφαλή δαπάνη. Ως προς την ημερήσια δαπάνη τους, οι Αμερικανοί είχαν το 2024 την υψηλότερη μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση στα 107 ευρώ, με τους Καναδούς να ξοδεύουν 96 ευρώ την ημέρα και τους Αυστραλούς να δαπανούν τα λιγότερα, ήτοι 92 ευρώ.

Οι φειδωλοί

Στον αντίποδα, μακράν πιο… φειδωλοί στις δαπάνες τους παραμένουν οι ταξιδιώτες από τις βαλκανικές χώρες. Πιο αναλυτικά, πρώτοι στη σχετική λίστα εμφανίστηκαν πέρυσι οι ταξιδιώτες από τη Βόρεια Μακεδονία, με το σχετικό ποσό να διαμορφώνεται σε μόλις 35 ευρώ, δεδομένου ότι παρέμειναν στην Ελλάδα για μία μόλις ημέρα. Στους πιο προσεκτικούς σε ό,τι αφορά τα έξοδά τους συμπεριελήφθησαν οι Βούλγαροι, με μέση κατά κεφαλή δαπάνη 107 ευρώ, και οι Σέρβοι, με τη μέση δαπάνη τους να ανέρχεται στα 289 ευρώ και να εμφανίζεται μειωμένη σε ετήσια βάση. Τη λίστα των τουριστών που δαπάνησαν τα λιγότερα συμπλήρωσαν οι Αλβανοί, με μέση δαπάνη τα 344 ευρώ, και από κοντά ακολούθησαν οι Τούρκοι στα 359 ευρώ και οι Ρουμάνοι στα 396 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τη μεγαλύτερη αύξηση σε επίπεδο μέσης κατά κεφαλή δαπάνης, αυτή παρατηρήθηκε από τους Βούλγαρους στο 24%, ενώ στον αντίποδα η μεγαλύτερη πτώση, στο 52%, καταγράφηκε στη μέση δαπάνη των ταξιδιωτών από τη Βόρεια Μακεδονία. Περιορισμένο budget είχαν και οι Ελβετοί σε ποσοστό 25%. Η μέση κατά κεφαλή δαπάνη των Ελβετών διαμορφώθηκε στα 730 ευρώ, κατά 27% υψηλότερη από τον μέσο όρο. Σε ποσοστό 23% περιόρισαν επίσης τις δαπάνες τους οι Σέρβοι (289 ευρώ) και ακολούθησαν οι Γάλλοι στο μείον 19% (632 ευρώ), οι Δανοί με απώλειες 18% (597 ευρώ) και οι Αυστριακοί στο μείον 11% (682 ευρώ).

1