Το ΒΙΚΟΣ Plant γίνεται σημείο αναφοράς για την ελληνική βιομηχανία - Επένδυση σε νέα γραμμή παραγωγής ύψους €8,63 εκατ - Real.gr

12:36, 01/10/2025
Η επένδυση σηματοδοτεί μια σημαντική αναβάθμιση στην παραγωγική δυναμικότητα και τη βιωσιμότητα του Ομίλου

Δίνοντας βαρύτητα στην ανάπτυξη της Ηπείρου και στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των καταναλωτών, η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων κάνει πράξη τις δεσμεύσεις της.

H Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων εξελίσσεται με την εγκατάσταση μιας νέας, υπερσύγχρονης hyper speed γραμμής παραγωγής στο εργοστάσιο εμφιάλωσης του φυσικού μεταλλικού νερού ΒΙΚΟΣ.

Μια προσπάθεια η οποία αποτελεί μέρος του επενδυτικού πλάνου με βασικό στόχο την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης, ενώ η επένδυση υλοποιείται με τη δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Παράλληλα συμβάλλει στη δέσμευση για βιωσιμότητα μέσω της μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, ενώ επιβεβαιώνει την προσήλωση της εταιρείας στην ανάπτυξη της Ηπείρου επενδύοντας στον τόπο της.

Η νέα υπερσύγχρονη hyper speed γραμμή παραγωγής στο εργοστάσιο, είναι της εταιρείας Krones και διαθέτει προηγμένα συστήματα αυτοματισμού και ποιοτικού ελέγχου που δίνουν έμφαση στη βιωσιμότητα, την ενεργειακή απόδοση, την ευελιξία αλλά και φιλικότητα προς τον χειριστή.

Σε αυτή τη γραμμή πραγματοποιείται η εμφιάλωση του φυσικού μεταλλικού νερού ΒΙΚΟΣ στη συσκευασία του 1,5L, ενώ η παραγωγική δυναμικότητα είναι 60.000 φιάλες/ώρα = 100 παλέτες/ώρα και αποτελεί τη μεγαλύτερη στην Ελλάδα.

Η αυτοματοποίηση καλύπτει όλα τα στάδια της παραγωγής έως και την παλετοποίηση, προσφέροντας παράλληλα τη δυνατότητα παράκαμψης ελαττωματικών φιαλών χωρίς διακοπή της διαδικασίας. Η νέα γραμμή αποτελεί ιδανική επιλογή για μια εταιρεία που στοχεύει στην αειφορία, την υψηλή απόδοση και την αυτόματη διασφάλιση ποιότητας.

Η νέα γραμμή ενσωματώνει τεχνολογία αιχμής, αυτοματισμούς και καινοτόμα συστήματα ελέγχου, με έμφαση στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος. Ο σχεδιασμός της διασφαλίζει υψηλή ποιότητα προϊόντος, αυξημένη αποδοτικότητα και ευελιξία.

Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων, συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια και στρατηγική σε τεχνολογίες αιχμής, στη βιωσιμότητα και στον τόπο της. Η ανάπτυξη της είναι συνδεδεμένη με την Ήπειρο, την κοινωνία και την ευθύνη της απέναντι στο περιβάλλον.

Η ηγετική αυτή πορεία αντανακλάται και στην αγορά, όπου η μάρκα ΒΙΚΟΣ διατηρεί την 1η θέση στην κατηγορία των φυσικών μεταλλικών νερών με μερίδιο 20,4% το 2024, βάσει των αποτελεσμάτων της NielsenIQ.

