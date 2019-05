Το Ikos Aria άνοιξε τις πύλες του στην Κω

Τους πρώτους του επισκέπτες υποδέχεται το πολυτελές Ikos Aria της Ikos Resorts στην Κέφαλο της Κω, η επίσημη λειτουργία του οποίου σηματοδοτεί την προσθήκη μίας ακόμη ξενοδοχειακής μονάδας υψηλών προδιαγραφών στο ελληνικό τουριστικό προϊόν.

Το πολυβραβευμένο μοντέλο Infinite Lifestyle των Ikos Resorts μεταφέρεται για πρώτη φορά στο νότιο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, δίνοντας μια νέα διάσταση στις επιλογές φιλοξενίας που προσφέρει το νησί της Κω στους επισκέπτες του.

Χαιρετίζοντας την επίσημη έναρξη λειτουργίας του Ikos Aria, ο πρόεδρος του Sani/Ikos Group, Σταύρος Ανδρεάδης, επεσήμανε: «Η νέα μονάδα που έρχεται σήμερα να προστεθεί στο δυναμικό των Ikos Resorts αντανακλά με τον καλύτερο τρόπο το όραμά μας να επενδύσουμε σε ένα νέο πρότυπο φιλοξενίας 5 αστέρων το οποίο, μέχρι πρόσφατα, δεν υπήρχε σε κανένα θέρετρο της νότιας Μεσογείου. Δημιουργήσαμε ένα νέο διεθνές brand, διαφορετικό από ό,τι υπήρχε μέχρι τότε στην τουριστική αγορά της Μεσογείου, το οποίο έχει γίνει συνώνυμο της υψηλής ποιότητας, της θερμής φιλοξενίας και της κομψότητας. Το Ikos Aria μας γεμίζει χαρά και περηφάνια, καθώς μπορεί να συστήσει τη μαγευτική Κω σε μία νέα, δυναμική και πολύ απαιτητική κατηγορία επισκεπτών. Θερμά συγχαρητήρια σε όσους συνέβαλαν στο δύσκολο αυτό εγχείρημα και ειλικρινείς ευχαριστίες, τόσο στις Αρχές, όσο και στους κατοίκους της Κω για την αμέριστη συμπαράστασή τους».

Επένδυση 100 εκατ. ευρώ

Το πολυτελές resort, μία επένδυση ύψους 100 εκατ. ευρώ, χτισμένο σε έκταση 200 στρεμμάτων, σε μια εντυπωσιακή τοποθεσία στην Κέφαλο, με μαγευτική αμμουδιά και πανοραμική θέα στο Αιγαίο, αποτελεί ιδανικό προορισμό για όσους θα ήθελαν να συνδυάσουν τη μοναδική ομορφιά της Κω, με το πρωτοποριακό αυτό μοντέλο φιλοξενίας, το οποίο, για μία ακόμη φορά φέτος, κέρδισε τη διεθνή αναγνώριση World’s Best Luxury All-Inclusive Resorts στα ετήσια βραβεία Travellers' Choice Awards του Trip Advisor.

Το Ikos Aria, το οποίο απέχει μόλις 45 λεπτά από την πόλη και 20 λεπτά από το διεθνές αεροδρόμιο της Κω, είναι το μεγαλύτερο από τα Ikos Resorts μέχρι σήμερα, διαθέτει συνολικά 374 δωμάτια και σουίτες, 6 θερμαινόμενες πισίνες συνολικής επιφάνειας άνω των 4.000 τετραγωνικών μέτρων, 8 εστιατόρια, 10 μπαρ, θέατρο, spa, mini clubs, κορυφαίες αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λπ. H ριζική ανακατασκευή των παλαιών εγκαταστάσεων και η εκτεταμένη προσθήκη νέων, που ολοκληρώθηκε σε μόλις 10 μήνες, οδήγησε σε ένα εξαιρετικής αισθητικής αποτέλεσμα.

Με στόχο να αλλάξουν την εικόνα που έχει διαμορφωθεί για το all-inclusive, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, τα Ikos Resorts εμπνεύστηκαν πριν τέσσερα χρόνια το μοντέλο διακοπών Infinite Lifestyle, η οποία βασίζεται στην έννοια της «εκλεκτικής πολυτέλειας», συνδυάζοντας άψογη διαμονή με εξαιρετικές παροχές 5 αστέρων. Στο πλαίσιο αυτό, οι επισκέπτες των Ikos Resorts μπορούν να απολαμβάνουν υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους, μενού από σεφ βραβευμένους με αστέρια Michelin, 24ωρη υπηρεσία γευμάτων και εξυπηρέτηση στην παραλία, πολυτελή spa με επώνυμα προϊόντα ομορφιάς από την Anne Sιmonin Paris, καθώς κι ένα μεγάλο εύρος ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για ολόκληρη την οικογένεια. Αυτές είναι μερικές από τις ψηφίδες που συνθέτουν το μοντέλο Infinite Lifestyle, κάνοντάς το μια πραγματικά αξέχαστη εμπειρία διακοπών, αντάξια των προσδοκιών ακόμη και των πιο απαιτητικών επισκεπτών.

Υπηρεσίες υψηλού επιπέδου

Παράλληλα, χάρη στις μοναδικές υπηρεσίες Dine Out” και MINI Drive Adventure, οι επισκέπτες του Ikos Aria έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν διαφορετικές πλευρές και ομορφιές του νησιού, αλλά και να γευματίσουν, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, σε επιλεγμένα εστιατόρια εκτός του ξενοδοχείου, γνωρίζοντας έτσι την πραγματικά μοναδική γαστριμαργική εμπειρία που προσφέρει η Κως, ένα πραγματικό σταυροδρόμι διαφορετικών πολιτισμών.

Αναπόσπαστο κομμάτι όλων των Ikos Resorts αποτελεί η περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνη λειτουργία. Το πρόγραμμα Ikos Green, μέσα από μια σειρά επιλεγμένες πρωτοβουλίες, αλλά και η στήριξη της απασχόλησης στις κατά τόπους κοινότητες τονίζουν αυτή ακριβώς τη διάσταση της φιλοσοφίας των Ikos Resorts. Αξίζει να σημειωθεί, ότι κατά τη φάση της κατασκευής του Ikos Aria απασχολήθηκαν 1000 άτομα, ενώ κατά τη φάση της λειτουργίας της νέας μονάδας ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων αναμένεται να ξεπεράσει τα 650 άτομα.

Διευρύνουν την παρουσία τους

Τα Ikos Resorts είναι μια συλλογή σύγχρονων ελληνικών θέρετρων σε εντυπωσιακές τοποθεσίες της Ελλάδας που προσφέρουν απαράμιλλη ποιότητα, πολυτελή κομψότητα και μοναδικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Ο όμιλος διαθέτει δύο θέρετρα στη Χαλκιδική, τα πολυβραβευμένα Ikos Oceania και Ikos Olivia, ένα στην Κέρκυρα, το Ikos Dassia, και ένα στην Κω, το νέο Ikos Aria.

Με επίκεντρο τη μοναδική φιλοσοφία Infinite lifestyle και πλήθος βραβείων, όπως μεταξύ άλλων, το «Best All Inclusive in the World» από το TripAdvisor, τα Ikos Resorts υιοθετούν το πρότυπο και αμιγώς ελληνικό μοντέλο Luxury All-inclusive (UAI), το οποίο προσφέρει ένα απαράμιλλο επίπεδο φιλοξενίας και αποκλειστικών προνομίων, συνδυάζοντας άψογη διαμονή με εξαιρετικές παροχές και ανεβάζοντας την υπόσχεση των διακοπών σε νέα επίπεδα πολυτέλειας, διαθέτοντας χώρους εστίασης με αστέρια Michelin, κομψά spa, υπηρεσίες εξυπηρέτησης που προσαρμόζονται στις ανάγκες του κάθε επισκέπτη και μεγάλη γκάμα δραστηριοτήτων αναψυχής. Μία από τις πιο σημαντικές υπηρεσίες των Ikos Resorts είναι η υπηρεσία Local Discovery με ένα αυτοκίνητο MΙΝΙ, η υπηρεσία 5* Ikos Deluxe Collection, η οποία σχεδιάστηκε ειδικά για να προσφέρει στους πλέον απαιτητικούς επισκέπτες tailor made εξυπηρέτηση, προνόμια και παροχές όπως για παράδειγμα ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα αναψυχής και διασκέδασης και φυσικά, η 24ώρη υπηρεσία του Ikos Deluxe Concierge.

Τα Ikos Resorts αναπτύσσονται στην Ελλάδα μέσω της LBRI, η οποία ιδρύθηκε το 2016, με έδρα το Λουξεμβούργο. Τη διοίκηση της LBRI ασκούν οι κκ. Σταύρος Ανδρεάδης, Ανδρέας Α. Ανδρεάδης και Mathieu Guillemin με κύριους μετόχους τους Σταύρο και Ανδρέα Ανδρεάδη, Mathieu Guillemin, Oaktree Capital Management LP, Goldman Sachs Asset Management, Hermes GPE και επενδυτικά κεφάλαια. Στο εξωτερικό τα Ikos Resorts αναπτύσσονται, μέσω franchise της LBRI με την εταιρεία Ιkos International SCA, η οποία ιδρύθηκε το 2018. Τη διοίκηση της Ikos International SCA ασκούν οι κκ Ανδρέας Α. Ανδρεάδης και Mathieu Guillemin, με κύριους μετόχους τους κκ. Ανδρέα Ανδρεάδη, Mathieu Guillemin και Goldman Sachs Asset Management, Oaktree Capital Management LP και Hermes GPE.