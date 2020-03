Το ωριαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 2,4% στην ευρωζώνη και 4,1% στην Ελλάδα το 4ο τρίμηνο του 2019

Στην Ελλάδα, το εργατικό κόστος αυξήθηκε κατά 4,1% το 4ο τρίμηνο του 2019 (4,0% για το κόστος των μισθών και 4,4% για τις λοιπές δαπάνες), ενώ το 3ο τρίμηνο ο ρυθμός αύξησης ήταν επίσης 4,1%.

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίoυ

Το ωριαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 2,4% στη ζώνη του ευρώ (EA19) και κατά 2,7% στην ΕΕ27 το 4ο τρίμηνο του 2019, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το 3ο τρίμηνο του 2019, το ωριαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 2,6% και 2,9% αντίστοιχα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ελλάδα, το εργατικό κόστος αυξήθηκε κατά 4,1% το 4ο τρίμηνο του 2019 (4,0% για το κόστος των μισθών και 4,4% για τις λοιπές δαπάνες), ενώ το 3ο τρίμηνο ο ρυθμός αύξησης ήταν επίσης 4,1%.

Επιπλέον, στη ζώνη του ευρώ το κόστος των μισθών και των αποδοχών ανά ώρα εργασίας αυξήθηκε κατά 2,3% και το μη μισθολογικό στοιχείο αυξήθηκε κατά 2,4% το 4ο τρίμηνο του 2019 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το 3ο τρίμηνο του 2019, οι ετήσιες μεταβολές ήταν + 2,6% και για τα δύο στοιχεία. Στην ΕΕ27, το κόστος των μισθών και ωρομίσθιων αυξήθηκε κατά 2,7% και το μη μισθολογικό στοιχείο αυξήθηκε κατά 2,6% για το 4ο τρίμηνο του 2019. Το 3ο τρίμηνο του 2019, οι ετήσιες μεταβολές ήταν + 3,0% και + 2,6% αντίστοιχα.

Το 4ο τρίμηνο του 2019 σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το ωριαίο κόστος εργασίας στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε κατά 2,2% στη βιομηχανία, κατά 2,3% στις κατασκευές, κατά 2,3% στις υπηρεσίες και κατά 2,6% στη μη οικονομική οικονομία. Στην ΕΕ27, το εργατικό κόστος ανά ώρα αυξήθηκε κατά 2,7% στη βιομηχανία, κατά 2,7% στις κατασκευές, κατά 2,6% στις υπηρεσίες και κατά 2,9% στην μη επιχειρηματική οικονομία.

Τέλος κατά το 4ο τρίμηνο του 2019, οι υψηλότερες ετήσιες αυξήσεις του ωριαίου κόστους εργασίας για ολόκληρη την οικονομία σημειώθηκαν στη Ρουμανία (+ 12,0%) και τη Βουλγαρία (+ 11,9%) ενώ η χαμηλότερη αύξηση σημειώθηκε στο Λουξεμβούργο (+ 0,4%).