Το σχέδιο 4 σημείων της Κομισιόν για την ενεργειακή κρίση - Φον ντερ Λάιεν: «Ο Πούτιν θα αποτύχει»

Ειδικότερα, η Πρόεδρος της Επιτροπής υπογραμμίζει:

«Ο Πούτιν χρησιμοποιεί την ενέργεια ως όπλο μειώνοντας την προσφορά και χειραγωγώντας τις ενεργειακές μας αγορές. Θα αποτύχει. Η Ευρώπη θα επικρατήσει.H Eυρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει προτάσεις για να βοηθήσει ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις υψηλές τιμές της ενέργειας.

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα έχει ως στόχο:

- Μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας

- Ανώτατο όριο τιμής στο ρωσικό φυσικό αέριο

- Βοήθεια στους ευάλωτους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις με έσοδα από τον ενεργειακό τομέα

- Ενεργοποίηση υποστήριξης σε παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ρευστότητας που συνδέονται με την αστάθεια».

