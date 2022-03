Το τέταρτο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δια στόματος της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η ανακοίνωση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφέρει τα εξής:

«Η αδίστακτη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία συνεχίζεται. Οι πολίτες δέχονται αδιάκοπα επιθέσεις, ακόμα και σε σχολεία, σε κτίρια κατοικιών και σε νοσοκομεία. Και παρ’ όλες τις επαναλαμβανόμενες προσφορές της ουκρανικής πλευράς, η Ρωσία δεν έχει δείξει καμία πρόθεση για να εμπλακεί σοβαρά μέχρι στιγμής σε διαπραγματεύσεις για μια διπλωματική λύση. Αντίθετα, το μόνο που ακούμε είναι νέα ψέματα και ψεύτικες κατηγορίες. Και, με κυνισμό, οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι είτε δεν έχουν ανοίξει ακόμη είτε βομβαρδίζονται από ρωσικές δυνάμεις λίγη ώρα αφού ανακοινώνονται.

Συνεπώς, σήμερα, εμείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εταίροι μας στην G7, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε σε συνεργασία για να αυξήσουμε την οικονομική πίεση εναντίον του Κρεμλίνου. Τα τρία σαρωτικά κύματα κυρώσεων που έχουμε υιοθετήσει, αλλά και η επέκταση του βεληνεκούς τους αυτήν την εβδομάδα, έχουν χτυπήσει την οικονομία της Ρωσίας πολύ σφοδρά. Το ρούβλι έχει πέσει κατακόρυφα. Πολλές σημαντικές ρωσικές τράπεζες έχουν αποκλειστεί από το διεθνές τραπεζικό σύστημα. Εταιρείες φεύγουν από τη χώρα, μία μετά την άλλη, επειδή δεν επιθυμούν να συνδέονται οι μάρκες τους με ένα δολοφονικό καθεστώς. Αύριο, θα επιβάλουμε ένα τέταρτο πακέτο κυρώσεων για να απομονώσουμε περαιτέρω τη Ρωσία και να εξαντλήσουμε τους πόρους που χρησιμοποιεί για να χρηματοδοτήσει τον βάρβαρο αυτόν πόλεμο.

Πρώτον, θα αφαιρέσουμε από τη Ρωσία το καθεστώς του «μάλλον ευνοούμενου κράτους» στις αγορές μας. Αυτό θα αφαιρέσει τα σημαντικά πλεονεκτήματα που απολαμβάνει η Ρωσία ως μέλος του ΠΟΕ. Οι ρωσικές εταιρείες δεν θα λαμβάνουν πλέον προνομιακή μεταχείριση στις οικονομίες μας. Θα εργαστούμε επίσης για να αναστείλουμε το δικαίωμα συμμετοχής της Ρωσίας σε κορυφαίους πολυμερείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Θα διασφαλίσουμε ότι η Ρωσία δεν μπορεί να λάβει χρηματοδότηση, δάνεια ή άλλα οφέλη από αυτά τα ιδρύματα. Διότι η Ρωσία δεν μπορεί να παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο και, ταυτόχρονα, να περιμένει να επωφεληθεί από τα προνόμια του να είναι μέρος της διεθνούς οικονομικής τάξης.

Δεύτερον, θα συνεχίσουμε να πιέζουμε τις ρωσικές ελίτ που βρίσκονται κοντά στον Πούτιν καθώς και τις οικογένειές τους και τους βοηθούς τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι υπουργοί Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών της G7 θα συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα για να συντονίσουν την ομάδα εργασίας που δημιουργήσαμε με στόχο τους συνεργούς του Πούτιν.

Τρίτον, διασφαλίζουμε ότι το ρωσικό κράτος και οι ελίτ του δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν κρυπτονομίσματα για να παρακάμψουν τις κυρώσεις. Θα σταματήσουμε την ομάδα που βρίσκεται κοντά στον Πούτιν και τους αρχιτέκτονες του πολέμου του από το να χρησιμοποιούν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία για να μεγαλώσουν και να μεταφέρουν τον πλούτο τους.

Τέταρτον, θα απαγορεύσουμε την εξαγωγή οποιωνδήποτε προϊόντων πολυτελείας της ΕΕ από τις χώρες μας στη Ρωσία. Όσοι συντηρούν την πολεμική μηχανή του Πούτιν δεν θα πρέπει πλέον να μπορούν να απολαμβάνουν τον πλούσιο τρόπο ζωής τους ενώ βόμβες πέφτουν σε αθώους ανθρώπους στην Ουκρανία.

Πέμπτον, θα απαγορεύσουμε την εισαγωγή βασικών αγαθών στον τομέα του σιδήρου και του χάλυβα από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Αυτό θα χτυπήσει έναν κεντρικό τομέα του συστήματος της Ρωσίας, θα του στερήσει δισεκατομμύρια σε έσοδα από τις εξαγωγές και θα διασφαλίσει ότι οι πολίτες μας δεν χορηγούν τον πόλεμο του Πούτιν.

Τέλος, θα προτείνουμε μεγάλη απαγόρευση νέων ευρωπαϊκών επενδύσεων στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας. Γιατί δεν πρέπει να τροφοδοτούμε την ενεργειακή εξάρτηση που θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας. Αυτή η απαγόρευση θα καλύψει όλες τις επενδύσεις, τις μεταφορές τεχνολογίας, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, κλπ., για την εξερεύνηση και παραγωγή ενέργειας – και ως εκ τούτου θα έχει μεγάλο αντίκτυπο στον Πούτιν».

The three sweeping waves of sanctions and the extension of their scope this week have hit Russia's economy very hard.

The 4th package will be an additional blow to Putin’s regime.

The invasion of Ukraine has to stop. pic.twitter.com/GFUisNpLWk