Τοποθέτηση Π. Τζαννετάκη στο 4ο Greek Investment Conference - Real.gr

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση σε συζήτηση για την ενεργειακή ασφάλεια που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4ου Greek Investment Conference που διοργανώνει στο Λονδίνο, η Morgan Stanley σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών, ο κ. Πέτρος Τζαννετάκης, Αναπληρωτής CEO της Motor Oil Hellas δήλωσε σχετικά:

«Το ενεργειακό τρίλημμα παραμένει αμετάβλητο. Αυτό που έχει αλλάξει είναι η ιεράρχηση των τριών μεταβλητών που το συνθέτουν. Η ενεργειακή ασφάλεια πλέον έρχεται πρώτη, ακολουθεί η προσιτότητα και στη συνέχεια η βιωσιμότητα, μια ξεκάθαρη αντανάκλαση του παγκόσμιου γεωπολιτικού και οικονομικού περιβάλλοντος.

Στη Motor Oil, σχεδιάσαμε ήδη από το 2018 ένα ισορροπημένο σχέδιο μετασχηματισμού, διασφαλίζοντας ότι η στρατηγική μας αντιμετωπίζει και τις τρεις μεταβλητές της εξίσωσης. Το σχέδιο αυτό σηματοδότησε την αρχή της πορείας μας από ένα διυλιστήριο με εμπορική δραστηριότητα, σε έναν κορυφαίο ενεργειακό Όμιλο με διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, ισχυροποιώντας έτσι περαιτέρω την βιωσιμότητα και την κερδοφορία του Ομίλου, και διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Παρακολουθώντας τις παγκόσμιες εξελίξεις, είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η ισορροπημένη προσέγγιση ήταν η σωστή επιλογή. Μια επιλογή που μας επιτρέπει να προχωράμε σταθερά σύμφωνα με τον αρχικό μας σχεδιασμό, πραγματοποιώντας στοχευμένες διορθωτικές κινήσεις σε κάθε στάδιο, έτσι ώστε να αξιοποιούμε ευκαιρίες και να μετριάζουμε κινδύνους.»