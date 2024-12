Τουριστική Εμπειρία και Νέα Μοντέλα Τουρισμού - Δείτε live το συνέδριο

«Τουριστική Εμπειρία και Νέα Μοντέλα Τουρισμού» ήταν ο τίτλος του τέταρτου κατά σειρά πάνελ στο συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός 2024: Μια Εθνική Υπόθεση!» το οποίο συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting.