Τουρκία-Ρωσία: Προωθούν συμφωνία για τα σιτηρά μέσω της Μαύρης Θάλασσας

Στην εν λόγω προσωρινή συμφωνία αναφέρεται το Bloomberg επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν τις συζητήσεις που έχουν γίνει για το ζήτημα αυτό.

Σύμφωνα με το Bloomberg η συμφωνία προβλέπει την αποναρκοθέτηση της θαλάσσιας περιοχής της Οδησσού και επιτρέπει την ασφαλή διέλευση των πλοίων μέσω της Μαύρης Θάλασσας υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Russia and Turkey have announced an agreement to create a de-mined 'grain corridor' for military escorts of Ukrainian grain cargo ships out of the Black Sea port of Odessa pic.twitter.com/muEJx4Uyyy