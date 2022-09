Τσακίρης: Οι εγγυήσεις βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο των ΜμΕ

«Οι εγγυήσεις δανείων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις είναι το πιο σημαντικό εργαλείο πρόσβασης στη χρηματοδότηση για αυτές τις επιχειρήσεις. Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), δημιούργησε τέτοιου είδους χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία απέδειξαν την αξία τους, ειδικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας, συμβάλλοντας στο να κρατηθεί όρθια η αγορά. Χρησιμοποιώντας εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους συνεχίζουμε με νέα πιο έξυπνα και πιο στοχευμένα χρηματοδοτικά προϊόντα εγγυήσεων δανείων για ΜΜΕ». Αυτό επεσήμανε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, μιλώντας χθες, Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου, στην Ετήσια Διημερίδα του πανευρωπαϊκού Φορέα Εγγυοδοσίας «European Association of Guarantee Institutions» (AECM), με θέμα «Πέρα από τις εγγυήσεις δανείων - οι υπηρεσίες και τα προϊόντα των εγγυοδοτικών ιδρυμάτων» («Beyond loan guarantees - the services and products of guarantee institutions»), η οποία φιλοξενήθηκε από το ΤΜΕΔΕ.