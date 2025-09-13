Τσιάρας: Χρειάζεται ενιαία στρατηγική υπέρ των ρυζοπαραγωγών - Real.gr

Την ανάγκη για μια ενιαία εμπορική στρατηγική υπέρ των ρυζοπαραγωγών υπογράμμισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας από το Βερτσέλλι της Βόρειας Ιταλίας που γίνεται η Διάσκεψη με θέμα: «Το μέλλον του τομέα ρυζιού στην ΕΕ: μια κοινή στρατηγική».

Αναφέρθηκε στην καλλιέργεια του Αξιού στην Κεντρική Μακεδονία, όπου καλλιεργούνται πάνω από 30.000 εκτάρια και παράγονται περισσότερα από 230.000 τόνοι ετησίως προσθέτοντας πως η χώρα μας διατηρεί θετικό εμπορικό ισοζύγιο, με τις εξαγωγές να είναι σχεδόν πέντε φορές μεγαλύτερες από τις εισαγωγές σε όγκο και τρεις φορές μεγαλύτερες σε αξία τα τελευταία χρόνια.

«Αυτό αποδεικνύει ότι το ευρωπαϊκό ρύζι μπορεί να έχει εμπορική επιτυχία, όταν προβάλλεται ως προϊόν ποιότητας, βιωσιμότητας και αυθεντικότητας», σημείωσε.

Ο κ. Τσιάρας επισήμανε ωστόσο πως το εμπορικό περιβάλλον παραμένει άνισο, λόγω μαζικών αδασμολόγητων εισαγωγών από την Ασία και χώρες του καθεστώτος EBA, που «παράγουν με μεθόδους μη συμβατές με τα ευρωπαϊκά πρότυπα». «Αυτό δεν είναι ανταγωνισμός· είναι στρέβλωση», τόνισε, ζητώντας δίκαιους κανόνες.

Παρουσίασε τρεις βασικούς πυλώνες για μια ενιαία ευρωπαϊκή στρατηγική:

Δικαιοσύνη εντός αγοράς – Αμοιβαιότητα στα πρότυπα εισαγωγών και αποτελεσματικά μέτρα διασφάλισης.

Προώθηση εκτός Ευρώπης – Επένδυση στην αξία και στις ιδιαίτερες ποικιλίες (Arborio, Bomba, ελληνικές ποικιλίες) με οργανωμένες δράσεις σε αγορές υψηλής ζήτησης, όπως η Μέση Ανατολή και η Αφρική.

Ενότητα παραγωγών – Στήριξη του νέου φορέα EURice, που φέρνει μαζί Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γαλλία, Ουγγαρία, Βουλγαρία και Ρουμανία σε κοινή φωνή προς τις Βρυξέλλες.

«Το ευρωπαϊκό ρύζι δεν είναι απλώς ένα εμπόρευμα. Είναι οικολογικός θησαυρός και εμπορική ευκαιρία. Με μια ισχυρή και ενωμένη στρατηγική μπορούμε να προστατεύσουμε τους αγρότες μας, να ανοίξουμε νέες αγορές και να διασφαλίσουμε ότι οι καταναλωτές σε όλο τον κόσμο θα επιλέγουν το ευρωπαϊκό ρύζι για την ποιότητα, τη δικαιοσύνη και τη βιωσιμότητά του», κατέληξε ο Έλληνας υπουργός.