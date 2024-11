Τσιάρας: Στόχος η επισιτιστική επάρκεια και τα ασφαλή τρόφιμα

Η ανάγκη ύπαρξης επισιτιστικής επάρκειας αλλά και παράλληλα ασφαλών για τον άνθρωπο τροφίμων αποτελούν τους κοινούς στόχους Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο συνέδριο που διοργανώνει ο ΕΦΕΤ υπό τον τίτλο: «Risk Assessment and Ranking of Risks in European Food Safety Systems»