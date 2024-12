Τζιτζικώστας: Ο τουρισμός ως ευρωπαϊκή υπόθεση και στρατηγική προτεραιότητα - Δείτε live το συνέδριο «Ελληνικός τουρισμός, μια εθνική υπόθεση»

Τη σημασία του τουρισμού ως ευρωπαϊκή προτεραιότητα και την ανάγκη για συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπογράμμισε ο Απόστολος Τζιτζικώστας, Επίτροπος της Ελλάδας για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό, κατά τον χαιρετισμό του στο συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός 2024: Μια Εθνική Υπόθεση!» το οποίο συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting.