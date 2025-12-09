Β. Κορκίδης: Ο επιχειρηματικός κόσμος οφείλει να διατηρήσει την αισιοδοξία του ότι το 2026 θα είναι μια ακόμη καλύτερη χρονιά για την ελληνική οικονομία και τις ΜμΕ - Real.gr

Χρονιά ευκαιριών αλλά και προκλήσεων στο οικονομικό πεδίο για τον Πειραιά χαρακτήρισε το 2026 ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Βασίλης Κορκίδης, κατά την, τελευταία για το έτος, συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, όπου έγινε η πρώτη αποτύπωση των στόχων που θα επιδιώξει το επιμελητήριο για το νέο έτος.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ επισήμανε ότι, ο πήχης των απαιτήσεων παραμένει ψηλά, καθώς η πορεία της οικονομίας καθορίζει την εγχώρια επιχειρηματικότητα, τις άμεσες ξένες επενδύσεις και την εξωστρέφεια. Κατά τη στοχοθέτηση του πλαισίου δράσεων για το 2026, περιέγραψε τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει το πειραϊκό επιχειρείν, επισημαίνοντας ότι, η ανοδική πορεία της ελληνικής επιχειρηματικότητας δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας για τη δημιουργία σταθερού και φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος. «Είναι, πρωτίστως, καρπός της προσπάθειας των Ελλήνων επιχειρηματιών που συνεχίζουν να επενδύουν, να καινοτομούν και να προχωρούν μπροστά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Κ. Κορκίδης υπογράμμισε την ανάγκη αξιοποίησης του θετικού momentum στις ελληνοαμερικανικές οικονομικές σχέσεις, προς όφελος του ευρύτερου Πειραιά, που αποτελεί σήμερα επίκεντρο επενδυτικού ενδιαφέροντος με τα ναυπηγεία, το λιμάνι της Ελευσίνας, το Θριάσιο και τα logistics. «Καμία ευκαιρία δεν πρέπει να πάει χαμένη», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι απαιτείται ταχύτητα αποφάσεων και εξάλειψη της γραφειοκρατίας, που στο παρελθόν λειτούργησε ανασταλτικά για επενδύσεις.

Επιπλέον, όπως σημείωσε, η βελτίωση του επενδυτικού κλίματος παραμένει βασικός στόχος του επιμελητηρίου, το οποίο, μέσα από έναν εποικοδομητικό διάλογο με την Πολιτεία, θα συνεχίσει να υποβάλλει προτάσεις που ενισχύουν τη χρηματοδότηση της οικονομίας και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όσον αφορά στην ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα τόνισε ότι, με τη σωστή στρατηγική και υποστήριξη, ο Πειραιάς μπορεί να εξελιχθεί σε παγκόσμιο κέντρο ναυτιλιακής καινοτομίας. Υπενθύμισε, δε, ότι το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς έχει καταθέσει την δική του πρόταση, η υλοποίηση της οποίας θα ενεργοποιήσει τα cluster που δημιουργεί η επιχειρηματικότητα, η οποία περιβάλλει τον Πειραιά ως ναυτιλιακό κέντρο με παγκόσμια εμβέλεια, αλλά και ως εμπορικό και βιομηχανικό κέντρο, όπου λειτουργούν, παράλληλα, cluster που δημιουργούν θετική τάση στο επιχειρείν, άρα και στην οικονομία γενικότερα. Ο Πειραιάς μπορεί να προσελκύσει ερευνητικά κέντρα, επενδύσεις, και τεχνολογικές συνεργασίες.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Κορκίδης στην εξωστρέφεια, την οποία το ΕΒΕΠ έχει θέσει στην κορυφή της πολιτικής του, σημειώνοντας πως τα τελευταία χρόνια, πολλές ελληνικές επιχειρήσεις έχουν κάνει σημαντικά βήματα στον τομέα της εξωστρέφειας, και παρά τις δυσκολίες του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος, πολλές κατάφεραν να αναπτυχθούν, να εξάγουν προϊόντα υψηλής ποιότητας και να ενισχύσουν τη θέση τους στο εξωτερικό.

Η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και η έλλειψη στελεχιακού δυναμικού είναι δύο αλληλένδετα θέματα που θα απασχολήσουν έντονα τον επιχειρηματικό κόσμο και το νέο έτος. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς έχοντας στοχοποιήσει τα συγκεκριμένα προβλήματα έχει προχωρήσει στην σχηματοποίηση και εν συνεχεία υλοποίηση πολιτικής, ικανής να «γεφυρώσει» το χάσμα, μέσα από την επαφή των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων μελών του, προαναγγέλλοντας νέο κύκλο ειδικών εκδηλώσεων, οι οποίες έχουν στόχο την προσαρμογή και των δύο πλευρών στην πραγματικότητα.

Κλείνοντας, ο κ. Κορκίδης τόνισε ότι, η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε τροχιά ανάκαμψης και εξωστρέφειας που δεν πρέπει να ανακοπεί, επεσήμανε, δε, ότι ο επιχειρηματικός κόσμος συνεχίζει να επενδύει, να καινοτομεί και να προχωρά μπροστά, ενώ κατέληξε λέγοντας ότι, ο επιχειρηματικός κόσμος οφείλει να διατηρήσει την αισιοδοξία του, ότι το 2026 θα είναι μια ακόμη καλύτερη χρονιά για την ελληνική οικονομία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το ζητούμενο, πάντα, είναι οι περσινές εκκρεμότητες να μετατραπούν σε φετινές προτεραιότητες.

Επίσης, ανακοίνωσε ότι στις 12 Ιανουαρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΒΕΠ και στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την κοπή της πρωτοχρονιάτικής πίττας θα απονεμηθούν βραβεία σε επιχειρήσεις αλλά και προσωπικότητες που συνέβαλαν στην ανάπτυξη του Πειραϊκού, και όχι μόνο, επιχειρείν.

Αναφορικά με τις κινητοποιήσεις των αγροτών ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ έκανε έκκληση και στους αγρότες και στην κυβέρνηση να ξεκινήσει άμεσα ο διάλογος προκειμένου να αποκλιμακωθεί η ένταση και να στηριχθεί ουσιαστικά ο πρωτογενής τομέας.

Ωστόσο, πρόσθεσε, οι μορφές κινητοποιήσεων, όπως τα παρατεταμένα κλεισίματα εθνικών οδών, τελωνείων και αεροδρομίων, προκαλούν σοβαρές δυσκολίες σε άλλες κοινωνικές ομάδες». Ανέφερε μάλιστα ότι «το πρώτο συμπέρασμα είναι πως ο αγροτικός κόσμος της χώρας πρέπει να λάβει αυτά που δικαιούται και όσα τους έχουν υποσχεθεί. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι πως τα αγροτικά μπλόκα, δημιουργούν συστημική πίεση στην εφοδιαστική αλυσίδα με καθυστερήσεις, αυξημένα κόστη, απώλειες προϊόντων και προσωρινές ανατιμήσεις. Οι μεγαλύτερες επιπτώσεις καταγράφονται στα νωπά προϊόντα, εξαγωγές, μεταφορές και βιομηχανίες τροφίμων».

Τέλος πραγματοποιήθηκε και ενημερωτική εκδήλωση με θέμα:​«Επιβολή διοικητικών κυρώσεων Γ.Ε.ΜΗ. από 1.1.2026 – Υποχρεώσεις δημοσιότητας και δυνατότητες συμμόρφωσης για την αποφυγή επιβολή προστίμων».