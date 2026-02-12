Βαθαίνει η σχέση Ελλάδας – Ινδίας - Real.gr

Από τη συμφωνία Ε.Ε. - Ινδίας και τις απευθείας πτήσεις έως τη ναυτιλία και τον διάδρομο IMEC, η οικονομική σχέση των δύο χωρών περνά σε νέα φάση. Η επικείμενη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη και τα επιχειρηματικά deals.

Της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΧΕΛΙΔΩΝΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Σε τροχιά οικονομικής εμβάθυνσης εισέρχονται οι σχέσεις Ελλάδας – Ινδίας, καθώς η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενωσης και Ινδίας διαμορφώνει ένα νέο πλαίσιο για το εμπόριο και τις επενδύσεις τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διμερές επίπεδο. Το νέο αυτό πλαίσιο, που αφορά μια αγορά σχεδόν 1,5 δισεκατομμυρίου καταναλωτών, επαναπροσδιορίζει τους όρους πρόσβασης ευρωπαϊκών προϊόντων και επιχειρήσεων στην ασιατική χώρα, προβλέποντας τη σταδιακή μείωση (και σε ορισμένες περιπτώσεις κατάργηση) ιδιαίτερα υψηλών τελωνειακών δασμών.

Για την Ελλάδα η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης κινητικότητας στις διμερείς οικονομικές σχέσεις. Οι οικονομικές επαφές, οι επιχειρηματικές αποστολές αλλά και οι θεσμικοί δίαυλοι συνεργασίας, ακόμη και σε επίπεδο κορυφής, εντατικοποιούνται, θέτοντας στο επίκεντρο της ατζέντας συγκεκριμένους πυλώνες.

Τομείς όπως οι επενδύσεις, η ναυτιλία, οι μεταφορές, οι υποδομές, αλλά και η άμυνα και η ασφάλεια, αναδεικνύονται πλέον ως βασικοί άξονες συνεργασίας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για πιο σταθερές και μετρήσιμες οικονομικές ροές.

Οπως εξηγούν αξιόπιστες πηγές στη Realnews, στόχος της Ελλάδας είναι να ενισχύσει τη θέση της ως κόμβου διαμετακόμισης και οικονομικής διασύνδεσης της Ινδίας με την ευρωπαϊκή αγορά. «Η ισχυρή παρουσία της χώρας στη ναυτιλία, οι λιμενικές και ενεργειακές υποδομές της, καθώς και οι συζητήσεις που αφορούν νέους οικονομικούς διαδρόμους, με αιχμή τον IMEC, συνθέτουν ένα ευρύτερο οικονομικό αφήγημα που υπερβαίνει το στενό πλαίσιο του διμερούς εμπορίου. Για την Ελλάδα το στοίχημα είναι διπλό: να μεταφράσει τη συμφωνία σε εξαγωγές υψηλής αξίας και ταυτόχρονα να κλειδώσει τον ρόλο της ως πύλης προς την Ευρώπη», αναφέρουν.

Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσεται και η αναμενόμενη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ινδία στις 18 Φεβρουαρίου, έπειτα από πρόσκληση του Ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι. Ο Ελληνας πρωθυπουργός αναμένεται να συμμετάσχει και στο διεθνές συνέδριο AI Impact Summit, που είναι αφιερωμένο στην επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην οικονομία, στην παραγωγικότητα και στον μετασχηματισμό των αγορών. «Η κίνηση αυτή μαρτυρά ότι η διμερής ατζέντα διευρύνεται πλέον και σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως είναι η τεχνολογία και η καινοτομία», προσθέτουν οι ίδιες πηγές.

Αλλωστε, η Ινδία δεν είναι απλώς μια πολυπληθής χώρα, αλλά μια αναδυόμενη οικονομική δύναμη με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, ενισχυόμενη μεσαία τάξη και αυξανόμενη ζήτηση για τρόφιμα, ποτά και προϊόντα υψηλότερης ποιότητας και πιστοποίησης. Βάσει των προβλέψεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η Ινδία αναμένεται φέτος να ξεπεράσει την Ιαπωνία και να αναδειχθεί σε τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως, πίσω από τις ΗΠΑ, την Κίνα και τη Γερμανία.

Δασμολογικές αλλαγές

Η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών (ΣΕΣ) μεταξύ της Ε.Ε. και της Ινδίας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά ανοίγματα της Ευρώπης προς τις αγορές της Ασίας. Πρόκειται για μια συμφωνία που έρχεται να άρει, σταδιακά, ένα από τα πιο αυστηρά και προστατευτικά δασμολογικά καθεστώτα παγκοσμίως, δημιουργώντας νέες συνθήκες πρόσβασης για τα ευρωπαϊκά προϊόντα και τις επιχειρήσεις.

Στην «καρδιά» της νέας εμπορικής αρχιτεκτονικής βρίσκονται οι δασμολογικές ελαφρύνσεις, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις οδηγούν σε μηδενικούς συντελεστές μέσα σε μεταβατικές περιόδους έως πέντε έτη. Μέχρι σήμερα, οι εισαγωγικοί δασμοί της Ινδίας λειτουργούσαν ως ουσιαστικό φίλτρο για την είσοδο ευρωπαϊκών προϊόντων, επιβαρύνοντας σημαντικά την τελική τιμή τους και περιορίζοντας την ανταγωνιστικότητά τους έναντι τρίτων χωρών. Από την άλλη πλευρά, η νέα ΣΕΣ επαναχαράσσει τις ισορροπίες στο παγκόσμιο εμπόριο, προσφέροντας στις ινδικές επιχειρήσεις μια κρίσιμη διέξοδο από το αυστηρό δασμολογικό περιβάλλον των ΗΠΑ. Οσον αφορά το μέτωπο της βιομηχανίας, θεωρείται ένα κρίσιμο βήμα για την καλύτερη ενσωμάτωση της Ινδίας στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, ειδικά σε τομείς όπως τα εξαρτήματα αυτοκινήτων, η αεροδιαστημική και η άμυνα, όπου αναμένεται μείωση γραφειοκρατικών και δασμολογικών εμποδίων.

Η ελληνική ευκαιρία

Για τον αγροδιατροφικό τομέα -ο οποίος αποτελεί και το βασικό πεδίο του ελληνικού ενδιαφέροντος- η συμφωνία προβλέπει ουσιαστικές μειώσεις ή πλήρη κατάργηση δασμών σε κατηγορίες προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το ελαιόλαδο, για παράδειγμα, απαλλάσσεται από δασμούς που μέχρι σήμερα φτάνουν το 45%. Αντίστοιχα, προϊόντα όπως χυμοί φρούτων, επεξεργασμένα τρόφιμα και κομπόστες οδηγούνται σε μηδενικούς συντελεστές από επίπεδα που αγγίζουν ακόμη και το 55%.

Σημαντικές είναι και οι προβλέψεις για τα φρέσκα φρούτα, όπου δασμοί της τάξεως του 33% μειώνονται στο 10% στο πλαίσιο ποσοστώσεων, εξέλιξη που αφορά άμεσα είδη όπως τα ακτινίδια, τα μήλα και τα αχλάδια. Σταφίδες και πρόβειο κρέας εντάσσονται επίσης στις κατηγορίες που οδηγούνται σε πλήρη κατάργηση δασμών, ενισχύοντας τις προοπτικές σταθερότερης παρουσίας ελληνικών εξαγωγών στην ινδική αγορά, όπως είναι η περίπτωση της κορινθιακής σταφίδας. Στον κλάδο των οίνων, οι δασμοί που ανέρχονταν σε 150% μειώνονται σε 20% για την premium κατηγορία και σε 30% για τη μεσαία, ενώ στα αλκοολούχα ποτά και στην μπίρα οι δασμοί υποχωρούν σε 40% και 50% αντιστοίχως.

Σε επίπεδο εμπορικών ροών, η συμφωνία Ε.Ε. – Ινδίας αναμένεται να λειτουργήσει περισσότερο υπέρ της εξαγωγικής πλευράς για την ελληνική αγορά, σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, παρά να ενισχύσει τον ανταγωνισμό μέσω εισαγωγών. Σήμερα, οι ελληνικές εξαγωγές προς την Ινδία αφορούν κυρίως φρούτα, όπως τα ακτινίδια, προϊόντα μεταποίησης όπως οι κομπόστες, η κορινθιακή σταφίδα, καθώς και περιορισμένες ποσότητες επιτραπέζιας ελιάς και ελαιολάδου.

Αντίθετα, οι εισαγωγές από την Ινδία προς την Ελλάδα επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως τα επιτραπέζια σταφύλια, χωρίς να δημιουργείται άμεση πίεση σε αντίστοιχα ελληνικά είδη υψηλής προστιθέμενης αξίας, ενώ ορισμένα ευαίσθητα προϊόντα, όπως το ρύζι, έχουν εξαιρεθεί από το πεδίο της συμφωνίας.

«Το ισοζύγιο αυτό περιορίζει τους κινδύνους για την εγχώρια παραγωγή και ενισχύει τη σημασία της συμφωνίας ως εργαλείου διεύρυνσης των ελληνικών εξαγωγών, υπό την προϋπόθεση ότι οι μειώσεις δασμών θα αξιοποιηθούν έγκαιρα και με οργανωμένη εμπορική στρατηγική. Σε βάθος χρόνου το εγχείρημα θα μπορούσε να στεφθεί από επιτυχία», υπογραμμίζουν στελέχη της αγοράς. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με στοιχεία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ), η Ινδία βρίσκεται στην 55η θέση των χωρών προς τις οποίες εξάγει η Ελλάδα, ενώ οι ελληνικές εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων αντιστοιχούν μόλις στο 9% επί του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών στην Ινδία.

Ακτινίδια

Η περίπτωση των ακτινιδίων αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι δασμοί και οι γεωπολιτικές συνθήκες επηρεάζουν άμεσα τις ελληνικές εξαγωγές προς την Ινδία. Παρά τη σταθερά υψηλή ποιότητα του ελληνικού προϊόντος, η παρουσία στην ινδική αγορά αποδείχθηκε εξαιρετικά ευμετάβλητη, καθώς επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από εξωγενείς παράγοντες.

Συγκεκριμένα, το 2022 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο για τις ελληνικές εξαγωγές ακτινιδίων προς την Ινδία. «Οι εξαγωγές εκτοξεύθηκαν, ξεπερνώντας τους 20.000 τόνους, σε μια συγκυρία κατά την οποία η ινδική αγορά, για πολιτικούς λόγους, περιόρισε την πρόσβαση προϊόντων από το Ιράν.

Το κενό που δημιουργήθηκε καλύφθηκε από ευρωπαϊκές -και κυρίως ελληνικές- εξαγωγές, αποδεικνύοντας ότι το ελληνικό ακτινίδιο μπορεί να σταθεί ανταγωνιστικά όταν οι όροι πρόσβασης το επιτρέπουν. Η εικόνα βέβαια αυτή δεν είχε διάρκεια, αφού με την επαναφορά των ιρανικών ακτινιδίων στην αγορά και την άρση των πολιτικών περιορισμών, οι εξαγωγές μας περιορίστηκαν περίπου στους 4.000 τόνους», εξηγούν στελέχη του πρωτογενούς τομέα.

Ισχυροί πυλώνες

Με φόντο τις εξελίξεις στο εμπόριο και στις επενδύσεις, η ελληνοϊνδική οικονομική σχέση φαίνεται ότι δεν περιορίζεται στην ανταλλαγή προϊόντων. Αντιθέτως, αποκτά σταδιακά χαρακτηριστικά ευρύτερης γεωοικονομικής συνεργασίας, όπου οι μεταφορές, η ναυτιλία, οι υποδομές και οι διεθνείς διάδρομοι θα παίξουν καθοριστικό ρόλο, απαντώντας όχι μόνο στο «τι εξάγεται», αλλά στο «πώς και από πού περνούν οι ροές» μεταξύ Ινδίας και Ευρώπης.

Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο εντάσσεται και ο οικονομικός διάδρομος Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEC), ο οποίος θεωρείται ένας από τους φιλόδοξους γεωοικονομικούς σχεδιασμούς των τελευταίων ετών. Ο διάδρομος φιλοδοξεί να επανακαθορίσει τις διαδρομές μεταφοράς εμπορευμάτων, ενέργειας και δεδομένων μεταξύ Ασίας και Ευρώπης, μειώνοντας τον χρόνο και το κόστος μεταφοράς και δημιουργώντας έναν εναλλακτικό άξονα διασύνδεσης.

Για την Ελλάδα, ο IMEC αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική της επιδίωξη να αποτελέσει βασική πύλη εισόδου της Ινδίας προς την ευρωπαϊκή αγορά. Κρίσιμος συνδετικός κρίκος του διαδρόμου είναι η ναυτιλία, αλλά και τα ελληνικά λιμάνια, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν ως ευρωπαϊκοί κόμβοι των νέων διαδρομών. Αλλωστε, το ενδιαφέρον ινδικών επιχειρηματικών ομίλων για συμμετοχή σε λιμενικές υποδομές στην Ελλάδα εντάσσεται στη λογική της δημιουργίας αξιόπιστων τερματικών σημείων που θα συνδέουν θαλάσσιες και χερσαίες μεταφορές.

Πέρα από τις εμπορικές και μεταφορικές ροές, ο τουρισμός αναδεικνύεται σε έναν από τους πιο δυναμικούς άξονες των σχέσεων Ελλάδας – Ινδίας. Η Ινδία αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές εξερχόμενου τουρισμού παγκοσμίως, με ισχυρή μεσαία τάξη και αυξανόμενο ενδιαφέρον για υπερπόντιους προορισμούς στην Ευρώπη. Καθοριστικό ρόλο στη νέα αυτή δυναμική παίζει η αεροπορική συνδεσιμότητα. Πριν από λίγες εβδομάδες πραγματοποιήθηκε η πρώτη απευθείας πτήση της ινδικής αεροπορικής εταιρείας IndiGo προς την Ελλάδα, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στις μετακινήσεις μεταξύ των δύο χωρών. Παράλληλα, από τον Μάρτιο δρομολογείται και η έναρξη απευθείας πτήσεων από την Aegean, συνδέοντας την Αθήνα με το Νέο Δελχί και τη Βομβάη.

Επιχειρηματικό αποτύπωμα

Σε σταδιακή ενίσχυση βρίσκονται και οι επενδυτικές ροές μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας. Το επενδυτικό ενδιαφέρον κινείται αμφίδρομα, με ινδικές επιχειρήσεις να τοποθετούνται στην ελληνική αγορά και ελληνικούς ομίλους να ενισχύουν την παρουσία τους στην Ινδία. Στην Ελλάδα, ινδικοί όμιλοι έχουν παρουσία σε κρίσιμους κλάδους υποδομών, βιομηχανίας και φαρμάκου. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η συμμετοχή της GMR Infrastructure στο νέο αεροδρόμιο Καστελίου Κρήτης, σε συνεργασία με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Παράλληλα, στον φαρμακευτικό τομέα, η Intas Pharmaceuticals, μέσω της ευρωπαϊκής της θυγατρικής Accord, διατηρεί παραγωγική παρουσία στη χώρα. Αντίστοιχα, ελληνικές επιχειρήσεις έχουν αναπτύξει δραστηριότητα στην Ινδία, αξιοποιώντας το μέγεθος της αγοράς. Εταιρείες όπως η Pharmathen, η Alumil και η Frigoglass συγκαταλέγονται σε όσες έχουν επενδύσει ή δραστηριοποιούνται στην ινδική αγορά. Πέρα από τις άμεσες επενδύσεις, ιδιαίτερη δυναμική παρουσιάζουν και τα επιχειρηματικά deals, κυρίως στον κλάδο των τροφίμων, της μεταποίησης και της τεχνολογίας.

Ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί ο Ινδός επιχειρηματίας Ταϊζούν Κορακιγουάλα, ο οποίος έχει αποκτήσει πλειοψηφικές συμμετοχές σε πλήθος ελληνικών εταιρειών τροφίμων και αρτοποιίας μέσω του ομίλου του Switz Group, ενισχύοντας τη θέση των επιχειρήσεων τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο εξωτερικό.