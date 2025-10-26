Βιοιατρική: Επιστροφή σε σταθερή τροχιά με αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας και στρατηγικές επενδύσεις στην καινοτομία - Real.gr

Με σταθερά βήματα και σαφή στρατηγική εστίαση στην αποδοτικότητα και την τεχνολογική αναβάθμιση, η Βιοιατρική διανύει μια περίοδο λειτουργικής ενδυνάμωσης και επιχειρησιακής ωρίμανσης.

Παρά το απαιτητικό περιβάλλον του κλάδου, ο Όμιλος συνεχίζει να υλοποιεί το σχέδιο εξορθολογισμού και επενδύσεων που έχει θέσει σε εφαρμογή, ενισχύοντας τα θεμέλια βιώσιμης ανάπτυξης και σταθερότητας.

Η χρήση του 2024 αποτέλεσε για τη Βιοιατρική σημείο ανάκαμψης και εκκίνηση ενός νέου κύκλου ανάπτυξης, καθώς ο Όμιλος κατέγραψε ενίσχυση της λειτουργικής του κερδοφορίας και σαφή βελτίωση της αποδοτικότητας, επιβεβαιώνοντας ότι οι προσπάθειες εξορθολογισμού αρχίζουν να αποδίδουν. Η χρονιά χαρακτηρίστηκε από αύξηση του κύκλου εργασιών και θεαματική άνοδο των λειτουργικών κερδών, γεγονός που σηματοδοτεί επιστροφή σε τροχιά ανάκαμψης.

Συγκεκριμένα, τα Λειτουργικά προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων (Adjusted EBITDA) αυξήθηκαν κατά 39%, φθάνοντας τα €13,7 εκατ., ενώ το λογιστικό EBITDA ενισχύθηκε κατά 19%, στα €10,2 εκατ. Η εικόνα αυτή αντανακλά την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων για πιο ορθολογική λειτουργία και την εστίαση σε δραστηριότητες με υψηλότερη προστιθέμενη αξία.

Η αύξηση του κύκλου εργασιών, αν και περιορισμένη (+0,3%), αποδίδεται κυρίως στην ανάπτυξη των εσόδων από ασφαλιστικές εταιρείες, ιδιώτες και κλινικές μελέτες – τομείς που καταδεικνύουν την εμπιστοσύνη της αγοράς στις υπηρεσίες του Ομίλου. Παράλληλα, τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 1%, αποτέλεσμα της συγκροτημένης προσπάθειας για αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων.

Η καταγραφή ζημιών οφείλεται κυρίως σε λογιστικές αποσβέσεις, οι οποίες σχετίζονται με τις σημαντικές επενδύσεις που υλοποιούνται στην τεχνολογία, την ψηφιοποίηση και την αναβάθμιση του ιατρικού εξοπλισμού, κινήσεις που ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της Βιοιατρικής. Ενδεικτικά, ο Όμιλος ενίσχυσε τον εξοπλισμό του με τέσσερα υπέρ-προηγμένα μηχανήματα που ενσωματώνουν Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ), ανεβάζοντας περαιτέρω τα επίπεδα ακρίβειας και αξιοπιστίας των διαγνωστικών υπηρεσιών.

Αυτές οι στρατηγικές επενδύσεις στην ψηφιοποίηση και την αναβάθμιση του εξοπλισμού, αν και λογιστικά αποτυπώνονται σε αποσβέσεις, ενισχύουν ουσιαστικά τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα του Ομίλου. Παράλληλα, ο Όμιλος βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο αναδιάρθρωσης του τραπεζικού του δανεισμού μέσω κοινού ομολογιακού δανείου, με στόχο μια πιο σταθερή και βιώσιμη χρηματοοικονομική βάση.

Η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη για τη συνέχεια, εκτιμώντας ότι η επόμενη διετία θα είναι περίοδος σταθεροποίησης για την αγορά. Η αναμενόμενη εξυγίανση του κλάδου, μέσω της ορθολογικοποίησης των μηχανισμών rebate και clawback, αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την κερδοφορία, ενώ η ενεργή συμμετοχή της Βιοιατρικής στο Εθνικό Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού Ελέγχου «Προλαμβάνω» υπογραμμίζει τον ρόλο της εταιρείας στην πρόληψη και την κοινωνική συνεισφορά.

Τα πρώτα δεδομένα του 2025 επιβεβαιώνουν ότι η θετική δυναμική συνεχίζεται, με τη λειτουργική επίδοση να παραμένει σε σταθερά ανοδική πορεία.

Ο Όμιλος Βιοιατρική

Η Βιοιατρική, που ιδρύθηκε το 1981, αποτελεί σήμερα τον κορυφαίο ιδιωτικό φορέα παροχής ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης, με περισσότερα από 70 αυτόνομα Διαγνωστικά Κέντρα σε Ελλάδα και Κύπρο, τα οποία εξυπηρετούν πάνω από 3 εκατομμύρια επισκέψεις ετησίως. Ο Όμιλος απασχολεί πάνω από 2.700 εργαζόμενους, εκ των οποίων 700 είναι ιατροί, και διαθέτει δύο σύγχρονες ΒιοΚλινικές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, συνολικής δυναμικότητας 350 κλινών.

Με υπερσύγχρονο αυτοματοποιημένο εργαστήριο, εξειδικευμένο ιατρικό και επιστημονικό προσωπικό, καθώς και εκτεταμένο δίκτυο Διαγνωστικών Κέντρων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χαλκίδα, η Βιοιατρική συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόληψη και προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας.