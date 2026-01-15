Βουλγαρία : Η Παγκόσμια Τράπεζα αναθεωρεί προς τα πάνω την πρόβλεψη για την οικονομική ανάπτυξη - Real.gr

Η Παγκόσμια Τράπεζα αναθεώρησε προς τα πάνω την πρόβλεψή της για την οικονομική ανάπτυξη της Βουλγαρίας το 2025, το 2026 και το 2027. Η αξιολόγηση αποτελεί μέρος της τακτικής εξαμηνιαίας ανάλυσης του διεθνούς χρηματοπιστωτικού οργανισμού, Global Economic Prospects, που δημοσιεύεται στον ιστότοπό του.

Στην τρέχουσα έκδοση, η Παγκόσμια Τράπεζα προβλέπει ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της Βουλγαρίας θα αυξηθεί κατά 3% το 2025. Σε σύγκριση με την έκθεση του Ιουνίου 2025, η πρόβλεψη έχει αναθεωρηθεί προς τα πάνω κατά 1 ποσοστιαία μονάδα.

Για το 2026, η βουλγαρική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 2,9%, σε σύγκριση με το 2,2% που προβλεπόταν τον Ιούνιο, μια αναθεώρηση προς τα πάνω κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες.

Για το 2027, η Παγκόσμια Τράπεζα προβλέπει οικονομική ανάπτυξη 3,1%, επίσης υψηλότερη από το 2,4% που προβλεπόταν τον Ιούνιο του περασμένου έτους, ξανά μια αύξηση 0,7 ποσοστιαίων μονάδων.

Νωρίτερα την Τρίτη, η Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας (BNB) ανακοίνωσε ότι αναμένει ότι η πραγματική αύξηση του ΑΕΠ στη χώρα θα φτάσει 3,2% το 2025, πριν υποχωρήσει ελαφρώς στο 3,1% το 2026 και το 2027. Στην πρόβλεψη του Ιουνίου 2025, η κεντρική τράπεζα της Βουλγαρίας προέβλεπε αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 2,9% το 2025 και 2,7% το 2026 και το 2027.