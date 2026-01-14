Βουλγαρία: Μετά την υιοθέτηση του ευρώ, το Χρηματιστήριο κατέγραψε εβδομαδιαία αύξηση 184% στον κύκλο εργασιών - Real.gr

Το Χρηματιστήριο της Βουλγαρίας (BSE) κατέγραψε αύξηση περίπου 184% στον κύκλο εργασιών την τελευταία εβδομάδα, καθώς η Βουλγαρία εντάχθηκε στην ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου του 2026, ανακοίνωσε σήμερα το BSE. Ο αριθμός των συναλλαγών αυξήθηκε επίσης την τελευταία εβδομάδα κατά 112,79% σε ετήσια βάση.

Ο SOFIX, ο κύριος δείκτης του Χρηματιστηρίου της Βουλγαρίας, παρουσίασε αύξηση στις πρώτες συναλλαγές του 2026, κατά 14,41% την πρώτη εβδομάδα συναλλαγών μετά την ένταξη της χώρας στην ευρωζώνη. Ο δείκτης ενισχύθηκε από 1.156,43 σε 1.323,06 μονάδες.

Ανάλογος παραλληλισμός στην αύξηση της εμπορικής δραστηριότητας μπορεί να γίνει με μια άλλη καθοριστική στιγμή στην ιστορία της χώρας, την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007. Στοιχεία από τις αρχές του 2007 δείχνουν ότι την πρώτη εβδομάδα μετά την ένταξη στην ΕΕ, ο δείκτης SOFIX ενισχύθηκε κατά 6,37%, από 1.224,12 στις 1.302,81 μονάδες. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 12,24% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ ο αριθμός των συναλλαγών διπλασιάστηκε.

Ο ιστότοπος του BSE επικαλείται τον εκτελεστικό διευθυντή του χρηματιστηρίου Μάνιου Μοραβένοφ, ο οποίος δήλωσε ότι “η ένταξη στην ευρωζώνη τοποθετεί τη Βουλγαρία σε μια νέα θέση στον οικονομικό χάρτη της Ευρώπης. Η αντίδραση της αγοράς, ακόμη και από την πρώτη κιόλας ημέρα διαπραγμάτευσης, είναι ενδεικτική: ο SOFIX κατέγραψε αύξηση 3,7% μέσα σε μόλις μία ημέρα και συνέχισε με παρόμοιο ρυθμό τις επόμενες ημέρες. Αυτό αποτελεί σαφή ένδειξη μακροπρόθεσμης οικοδόμησης εμπιστοσύνης, βελτίωσης της υποδομής της αγοράς και μεγαλύτερης χρηματοοικονομικής επίγνωσης”.