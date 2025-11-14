Quantcast
Βουλγαρία: Οι βιολογικές φάρμες κατέγραψαν αύξηση άνω του 20% μέσα σε έναν χρόνο - Real.gr
04:30, 14/11/2025
Τα τελευταία δύο χρόνια, η Βουλγαρία καταγράφει μια σημαντική αύξηση στους παραγωγούς βιολογικών καλλιεργειών, άνω του 20% σε ετήσια βάση, μαζί με μια αύξηση στα πιστοποιημένα εδάφη και εκτρεφόμενα ζώα, δήλωσε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Γεωργίας και Τροφίμων της Βουλγαρίας Γιάνισλαβ Γιάντσεφ.

Ο ίδιος πήρε μέρος στην ενημερωτική εκστρατεία «Επάγγελμα: ΒιοΛογικός!» (Vocation: BioLogical!), που είναι αφιερωμένη στην προώθηση της βιολογικής γεωργίας.

Αυτήν τη στιγμή, σχεδόν το 4% των αγροτικών εκτάσεων της χώρας είναι πιστοποιημένο για βιολογικές καλλιέργειες. Ο αναπληρωτής υπουργός σημείωσε πως αυτό σηματοδοτεί μια σταθερή πρόοδο σε σύγκριση με το 2023, αν και οι αριθμοί απέχουν ακόμη από τους εθνικούς στόχους. Στη βιολογική κτηνοτροφία, το ποσοστό των πιστοποιημένων εδαφών και ο αριθμός των ζώων έχουν περισσότερο από διπλασιαστεί, την ώρα που η πρόοδος στη φυτική παραγωγή είναι πιο μέτρια αλλά παραμένει αξιοσημείωτη, πρόσθεσε.

Ορισμένες από τις διαδικασίες για να αιτηθεί κανείς να του χορηγηθεί πιστοποίηση θα απλοποιηθούν, ωστόσο τα ελεγκτικά μέτρα θα παραμείνουν αυστηρά, υπογράμμισε ο Γιάνισλαβ Γιάντσεφ.

Εντούτοις, σύμφωνα με αγρότες, η βιολογική κτηνοτροφία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις. «Τίποτα δεν είναι βέβαιο: βρισκόμαστε συνεχώς στο σκοτάδι. Η περίοδος του προγράμματος ξεκίνησε βάσει μιας σειράς προϋποθέσεων και τώρα τις αλλάζουν. Τα μέτρα είχαν συνήθως διάρκεια έναν χρόνο και τώρα έχει γίνει τριετής δέσμευση και ο προϋπολογισμός αλλάζει επίσης», δήλωσε ο Γιόρνταν Τριφόνοφ, ο οποίος ασχολείται με τη βιολογική κτηνοτροφία πάνω από 10 χρόνια και εκτρέφει περισσότερες από 120 αγελάδες στην περιοχή του Μπολιάροβο.

Πρόσθεσε πως η έλλειψη εγχώριας βιολογικής αγοράς παραμένει ένα σημαντικό πρόβλημα. «Πουλάμε σε συμβατικές τιμές. Ακολουθούμε τους κανονισμούς για τη βιολογική παραγωγή. Ελπίζουμε πως μια ημέρα αυτή η αγορά θα ανοίξει περαιτέρω, όμως δεν έχω ιδέα το πότε», σχολίασε ο αγρότης.

Φέτος, η εκστρατεία ενημέρωσης του υπουργείου Γεωργίας “Vocation: BioLogical!” περιλαμβάνει έξι περιφερειακές πόλεις. Στη συνάντηση στο Γιάμπολ μεταξύ του αναπληρωτή υπουργού Γιάντσεφ και ειδικών του υπουργείου παρέστησαν εκατοντάδες αγρότες από την περιοχή.

