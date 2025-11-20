Βουλή: Στις 17 Δεκεμβρίου η ψήφιση του Προϋπολογισμού - Πιερρακάκης: Είναι κοινωνικός και ρεαλιστικός - Real.gr

Quantcast
12:02, 20/11/2025
Βουλή: Στις 17 Δεκεμβρίου η ψήφιση του Προϋπολογισμού – Πιερρακάκης: Είναι κοινωνικός και ρεαλιστικός

Στις 17 Δεκεμβρίου θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια ο κρατικός προϋπολογισμός του 2026 ο οποίος για πρώτη φορά κατατέθηκε σε άυλη μορφή, καταργώντας το παραδοσιακό στικάκι.
του Γιώργου Λυκουρέντζου

Καταθέτοντας τον προϋπολογισμό ο υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης είπε ότι είναι προϋπολογισμός κοινωνικός, εφαρμόσιμος, αναπτυξιακός και ρεαλιστικός ενώ όλοι θα μπορούν να τον βλέπουν με σύνδεση μέσω qr code.

Παραλαμβάνοντας τον προϋπολογισμό ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης γνωστοποίησε ότι θα εισαχθεί στις επιτροπές της Βουλής 27-28 Νοεμβρίου ενώ στην Ολομέλεια θα συζητηθεί το πενθήμερο 13-17 Δεκεμβρίου.

