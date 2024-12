Χαρδαλιάς: Ο ελληνικός τουρισμός είναι πράγματι μια εθνική υπόθεση - Δείτε live το συνέδριο

Τον καίριο ρόλο του ελληνικού τουρισμού ως μοχλού ανάπτυξης και προβολής της χώρας σε διεθνές επίπεδο ανέδειξε ο Νίκος Χαρδαλιάς, Περιφερειάρχης Αττικής, στον χαιρετισμό του στο συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός 2024: Μια Εθνική Υπόθεση!» που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting.