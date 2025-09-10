Ξεκινά αύριο νέα δράση ΔΥΠΑ για κατάρτιση κρατουμένων στη Χαλκιδική - Real.gr

Την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025 ξεκινά η υλοποίηση εξειδικευμένου προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης στην ειδικότητα «Συντηρητές Κτιρίων», συνολικής διάρκειας 250 ωρών, στο Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Κασσάνδρας Χαλκιδικής.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 20 κρατούμενους, ενώ η εποπτεία υλοποίησής του ανήκει στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Θεσσαλονίκης της ΔΥΠΑ.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα των ΚΔΒΜ της ΔΥΠΑ στοχεύουν μεταξύ άλλων στην επαγγελματική κατάρτιση ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας.

Τα συγκεκριμένα προγράμματα εντάσσονται στο πλαίσιο συνεργασίας της ΔΥΠΑ με τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Στόχος αποτελεί η απόκτηση δεξιοτήτων και η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των κρατουμένων, ώστε να επανενταχθούν στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας, έπειτα από την αποφυλάκισή τους.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι ωφελούμενοι θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν την τεχνολογία υλικών των κτιρίων, να εκτελούν επεμβάσεις διορθωτικής συντήρησης-επισκευής, να εφαρμόζουν τις κατάλληλες τεχνικές αποκατάστασης βλαβών στις υδραυλικές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και να πραγματοποιούν απλές ξυλουργικές και οικοδομικές εργασίες, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία και υλικά.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΔΥΠΑ θέτει ως προτεραιότητα τον σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης που απευθύνονται σε κρατούμενους, με στόχο την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους σε επαγγελματικά πεδία τα οποία έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας και την ουσιαστική υποστήριξή τους στο νέο ξεκίνημά τους.

Για περισσότερες πληροφορίες https://www.dypa.gov.gr/nea-anakoinwseis