Χρήστος Ταραντίλης: Προϋπόθεση η κινητοποίηση των επιχειρηματικών κεφαλαίων για την αξιοποίηση της καινοτομίας

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ως ομιλητές οι κύριοι Γιάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Klaus Sailer, CEO στο Strascheg Center for Entrepreneurship και Καθηγητής στην Επιχειρηματικότητα στο Munich University of Applied Sciences, Μάρκος Βερέμης, CEO της Upstream και partner Bigpi Ventures, Σέργιος Κατσαρός, Head of Commercial and Finance της Biopix-T και Θάνος Στούμπος, Συνιδρυτής της Cyrus PC.