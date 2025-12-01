Υποχρεωτική από σήμερα η αποδοχή πληρωμών μέσω IRIS για συναλλαγές με ιδιώτες - Real.gr

Τα ημερήσια όρια συναλλαγών παραμένουν στα 500 ευρώ για πληρωμές μεταξύ ιδιωτών ή προς επαγγελματίες, με μέγιστο όριο 1.000 ευρώ ημερησίως. Από τον Ιανουάριο, τα όρια αναμένεται να αυξηθούν στα 1.000 ευρώ ημερησίως και 5.000 ευρώ μηνιαίως για ιδιώτες.

Υποχρεωμένες να δέχονται πληρωμές μέσω του συστήματος IRIS για συναλλαγές με ιδιώτες είναι από σήμερα 1 Δεκεμβρίου όλες οι επιχειρήσεις, όπως είχε ήδη ανακοινώσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Η ΑΑΔΕ ολοκλήρωσε παράλληλα το κανονιστικό πλαίσιο για τη διασύνδεση των επιχειρήσεων με τη Φορολογική Διοίκηση και την αποδοχή άμεσων πληρωμών στο Σημείο Πώλησης. Επίσης οριστικοποιήθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, ενσωματώνοντας τις νέες δυνατότητες Instant Payments στα ταμειακά συστήματα των επιχειρήσεων.

Τα ημερήσια όρια συναλλαγών παραμένουν στα 500 ευρώ για πληρωμές μεταξύ ιδιωτών ή προς επαγγελματίες, με μέγιστο όριο 1.000 ευρώ ημερησίως. Από τον Ιανουάριο του 2026, τα όρια αναμένεται να αυξηθούν στα 1.000 ευρώ ημερησίως και 5.000 ευρώ μηνιαίως για ιδιώτες, ως μέρος της σταδιακής επέκτασης του συστήματος.

Η μη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με την υποχρέωση αποδοχής πληρωμών μέσω IRIS και τη διασύνδεσή τους με POS και ταμειακά συστήματα της ΑΑΔΕ θα επιφέρει πρόστιμα, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και τα χαρακτηριστικά της περιοχής. Στην αρχική φάση εφαρμογής, όμως, θα τηρούνται μεταβατικές περίοδοι και θα γίνονται συστάσεις, ιδίως σε περιπτώσεις τεχνικών προβλημάτων.

Η έναρξη ισχύος της υποχρέωσης μετατέθηκε από την αρχική ημερομηνία 31 Οκτωβρίου 2025 στην 1η Δεκεμβρίου 2025, προκειμένου να δοθεί χρόνος προσαρμογής στους φορείς και να εξασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή του μέτρου όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση περιλαμβάνεται στο άρθρο 46 του νέου φορολογικού νομοσχεδίου με τίτλο «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία», που κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή.