YΠΟΙΚ: Οι 83 φόροι και εισφορές που μειώθηκαν από το 2019 έως σήμερα - Τι θα ισχύει από 1η Ιανουαρίου - Real.gr

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ανάμεσα στις νέες παρεμβάσεις, περιλαμβάνονται:
– Η μείωση και αναμόρφωση της κλίμακας του φόρου εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες, με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά και τη μεσαία τάξη.
– Η εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25% (από 35%) στον φόρο εισοδήματος από ενοίκια.
– Η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους (50% μείωση το 2026 και πλήρης κατάργηση το 2027).
– Η αναπροσαρμογή και ο εξορθολογισμός του συστήματος τεκμηρίων διαβίωσης.
– Η μείωση κατά 30% του συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στον Νομό Έβρου και σε νησιά του Νομού Δωδεκανήσου με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους.
– Η απαλλαγή από φόρο εισοδήματος για ιδρύματα και κληροδοτήματα.
– Η θέσπιση αφορολόγητου επιδόματος βιβλιοθήκης μελών ΔΕΠ και ερευνητών.
– Η κατάργηση του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης.
Από τις 83 μειώσεις φόρων και εισφορών, οι 25 αφορούν σε έμμεση φορολογία. Ανάμεσά τους είναι η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στις αστικές, προαστιακές και χερσαίες σιδηροδρομικές μεταφορές (στο 13% από 24%), η μείωση του ΦΠΑ στα είδη βρεφικής ηλικίας (13% από 24%) και η αναστολή καταβολής ΦΠΑ στις νέες οικοδομές.
O πίνακας που έδωσε στην δημοσιότητα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών