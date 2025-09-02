Υπουργείο Εργασίας: Ιστορικό ρεκόρ στην απασχόληση στο πρώτο επτάμηνο του 2025 - Real.gr

Την υψηλότερη επίδοση που έχει καταγραφεί ποτέ σημειώνει το ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων του πρώτου επταμήνου του 2025, το οποίο εμφανίζεται θετικό κατά 319.843 θέσεις εργασίας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

Όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του, η επίδοση αυτή αποτελεί την υψηλότερη επίδοση στο ισοζύγιο μισθωτής εργασίας πρώτου επταμήνου από το 2001 – όταν και ξεκίνησε η καταγραφή των συγκεκριμένων στοιχείων – έως σήμερα, ξεπερνώντας το περσινό ρεκόρ του αντίστοιχου επταμήνου του 2024, που ήταν 304.229 θέσεις εργασίας.

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε: «Το νέο ρεκόρ στην απασχόληση αποδεικνύει με τον πιο σαφή τρόπο ότι οι πολιτικές μας για περαιτέρω ενίσχυση της απασχόλησης αποδίδουν στην πράξη. Όμως, δεν εφησυχάζουμε, συνεχίζουμε την προσπάθεια για δημιουργία περισσότερων ποιοτικών και σταθερών θέσεων εργασίας, ώστε η θετική πορεία της αγοράς εργασίας να αντανακλάται έμπρακτα στην καθημερινότητα των πολιτών».