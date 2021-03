Ζαχαράκη: Μέριμνα της κυβέρνησης η στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων

«Ο Τουρισμός έχει χτυπηθεί σκληρά από την πανδημία, και η μέριμνα της κυβέρνησης είναι να στηρίξει έμπρακτα τις επιχειρήσεις, σε συνεννόηση μαζί τους, προκειμένου να τις βοηθήσει ουσιαστικά στην ανάκαμψη», δήλωσε η Σοφία Ζαχαράκη, υφυπουργός Τουρισμού, στο «Blue Economy Forum: The Way to Green Recovery», που διοργανώθηκε από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου (European Public Law Organization).