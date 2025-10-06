Quantcast
Ανάρτηση με βίντεο του Μητσοτάκη στο διαδίκτυο για τη δυνατότητα των πολιτών να κλείνουν ραντεβού με γιατρό του ΕΣΥ διαδικτυακά - Real.gr
real player

Ανάρτηση με βίντεο του Μητσοτάκη στο διαδίκτυο για τη δυνατότητα των πολιτών να κλείνουν ραντεβού με γιατρό του ΕΣΥ διαδικτυακά

19:00, 06/10/2025
Ανάρτηση με βίντεο του Μητσοτάκη στο διαδίκτυο για τη δυνατότητα των πολιτών να κλείνουν ραντεβού με γιατρό του ΕΣΥ διαδικτυακά

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβασε βίντεο στο τικ τοκ για τη δυνατότητα που υπάρχει πλέον οι πολίτες να κλείνουν ραντεβού με γιατρούς του ΕΣΥ διαδικτυακά.

Ο κ. Μητσοτάκης στο βίντεο αναφέρει τα εξής: «Το ήξερες ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα μπορείς να κλείσεις δωρεάν ραντεβού με γιατρό του ΕΣΥ με ένα κλικ;

Μπαίνεις στο finddoctors.gov.gr ή στο myhealth app ή απλά καλείς στο 1566. Η μεγάλη καινοτομία είναι ότι τώρα μπορείς να κλείσεις ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Διαλέγεις ειδικότητα, κλείνεις ραντεβού γρήγορα, εύκολα και κυρίως δωρεάν. Είναι μια επανάσταση στο ΕΣΥ και είμαι πολύ ικανοποιημένος γιατί στις δύο πρώτες μέρες εφαρμογής αυτής της τολμηρής πρωτοβουλίας κλείστηκαν πάνω από 100.000 ραντεβού και έγιναν παραπάνω από 300.000 τηλεφωνικές κλήσεις. Τώρα που προσθέσαμε και τα νοσοκομεία πήγαμε από τα 3 εκατομμύρια διαθέσιμα ραντεβού στα 10 εκατομμύρια διαθέσιμα ραντεβού. Και αν ακόμα έχετε κάποιες δυσκολίες να κλείσετε ραντεβού, λίγο την υπομονή σας. Πολύ σύντομα το σύστημα θα ρολάρει τελείως. Το ΕΣΥ αλλάζει!».

@kyriakosmitsotakis_Το ΕΣΥ αλλάζει!♬ original sound – Kyriakos Mitsotakis

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Βασίλης Μπισμπίκης: Η πρώτη ανάρτηση μετά τις αντιδράσεις - Αποκαλύπτει ποιος του είπε να πάει στο Σύνταγμα

Βασίλης Μπισμπίκης: Η πρώτη ανάρτηση μετά τις αντιδράσεις - Αποκαλύπτει ποιος του είπε να πάει στο Σύνταγμα

19:02 06/10
Ανάρτηση με βίντεο του Μητσοτάκη στο διαδίκτυο για τη δυνατότητα των πολιτών να κλείνουν ραντεβού με γιατρό του ΕΣΥ διαδικτυακά

Ανάρτηση με βίντεο του Μητσοτάκη στο διαδίκτυο για τη δυνατότητα των πολιτών να κλείνουν ραντεβού με γιατρό του ΕΣΥ διαδικτυακά

19:00 06/10
Παναγιώτης Πετράκης για Ναταλία Λιονάκη: «Όταν οι μοναχοί παίρνουν τον όρκο τους δεν έχουν πλέον οικογένεια»

Παναγιώτης Πετράκης για Ναταλία Λιονάκη: «Όταν οι μοναχοί παίρνουν τον όρκο τους δεν έχουν πλέον οικογένεια»

18:45 06/10
Σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό με αντικείμενο την ανθεκτικότητα των ελληνικών πόλεων και περιαστικών ζωνών

Σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό με αντικείμενο την ανθεκτικότητα των ελληνικών πόλεων και περιαστικών ζωνών

18:30 06/10
Σοκάρει η Πένυ Σκάρου: «Με βίασε και έμεινα έγκυος, ενώ είχα σχέση με γυναίκα»

Σοκάρει η Πένυ Σκάρου: «Με βίασε και έμεινα έγκυος, ενώ είχα σχέση με γυναίκα»

18:15 06/10
Δωρεάν masterclass με τον σεναριογράφο του «Lord of the Rings»

Δωρεάν masterclass με τον σεναριογράφο του «Lord of the Rings»

18:15 06/10
Λάρισα: Νεκρός 45χρονος σε τροχαίο με νταλίκα - Στο νοσοκομείο ο γιος του

Λάρισα: Νεκρός 45χρονος σε τροχαίο με νταλίκα - Στο νοσοκομείο ο γιος του

18:07 06/10
Υπογραφή συμφωνίας υπουργείου Μετανάστευσης με Υπερταμείο: Στόχος η μείωση δαπανών και ο δραστικός περιορισμός επιδομάτων

Υπογραφή συμφωνίας υπουργείου Μετανάστευσης με Υπερταμείο: Στόχος η μείωση δαπανών και ο δραστικός περιορισμός επιδομάτων

18:00 06/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved