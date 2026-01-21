Ευτράπελα στη Βουλή με το 112 - Κόκκαλης σε κυβέρνηση: Για εσάς είναι - Ήρθε η ώρα να φύγετε - Real.gr

Quantcast
Ευτράπελα στη Βουλή με το 112 – Κόκκαλης σε κυβέρνηση: Για εσάς είναι – Ήρθε η ώρα να φύγετε

10:25, 21/01/2026
Το 112 που ήχησε σε όλη την Αττική δεν έκανε εξαίρεση στην Ολομέλεια της Βουλής. Ακριβώς στις 10 κι ενώ στο βήμα βρισκόταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης το 112 άρχισε να χτυπάει στα κινητά των περίπου 100 βουλευτών που βρίσκονταν στην Ολομέλεια.
του Γιώργου Λυκουρέντζου

Προκλήθηκε αναστάτωση με τους περισσότερους να φωνάζουν στον Κόκκαλη “Ανέβηκες επάνω και χτύπησε 112”.

Ο Κόκκαλης γέλασε αλλά έδειξε ετοιμόλογος.

Γύρισε το βλέμμα του στα κυβερνητικά έδρανα και γελώντας είπε: “Για εσάς είναι το 112. Ήρθε η ώρα να φύγετε”.

