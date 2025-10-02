Επίσκεψη Βαγγέλη Μεϊμαράκη και μελών του προεδρείου του ΕΛΚ στον Πάπα Λέοντα ΙΔ' στο Βατικανό - Real.gr

Η πρωτοβουλία για την υλοποίηση αυτής της επίσκεψης ανήκει από κοινού στον κ. Μεϊμαράκη, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, για τον Διαθρησκευτικό Διάλογο, και στον πρόεδρο του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ.

Σε μια συνάντηση «υψηλού συμβολισμού και ιδιαίτερης σημασίας», ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης έγινε δεκτός στο Βατικανό από τον Προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, Πάπα Λέοντα ΙΔ’, στο πλαίσιο ειδικής αποστολής.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η πρωτοβουλία για την υλοποίηση αυτής της επίσκεψης ανήκει από κοινού στον κ. Μεϊμαράκη, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, για τον Διαθρησκευτικό Διάλογο, και στον πρόεδρο του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ.

Ο κ. Μεϊμαράκης, στην κατ’ ιδίαν συζήτησή τους, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και στην επικείμενη συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη με τον Ποντίφικα στη Νίκαια της Τουρκίας, η οποία, όπως επισήμανε, «αποτελεί ένα οικουμενικό σύμβολο ενότητας, συμφιλίωσης και ελπίδας σε έναν τόσο φορτισμένο τόπο, όπως η Νίκαια, που αναδεικνύει τη θρησκευτική διπλωματία ενάντια στη σύγκρουση πολιτισμών και λειτουργεί ως αντίβαρο στον φανατισμό και στον θρησκευτικό ανταγωνισμό».

Επιπλέον, με τη συμμετοχή των μελών του προεδρείου του ΕΛΚ και στο πλαίσιο της συνάντησης, συζητήθηκαν «ζητήματα παγκόσμιου και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως η ειρήνη, η μετανάστευση, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η ανάγκη προώθησης το διαθρησκευτικού διαλόγου», όπως σημειώνεται.

Ιδιαίτερη, δε, έμφαση δόθηκε «στον ρόλο της Χριστιανοδημοκρατίας ως θεμέλιου λίθου του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, στο πλαίσιο του κοινού αγώνα για έναν κόσμο με περισσότερη ειρήνη, αλληλεγγύη, κοινωνική συνοχή και σεβασμό στον άνθρωπο».

Η συνάντηση αυτή «ενισχύει τους διαύλους επικοινωνίας ανάμεσα στους πολιτικούς θεσμούς της Ευρώπης και στην Καθολική Εκκλησία και αποτυπώνει την κοινή τους βούληση για την ανάδειξη κοινών αρχών και αξιών», υπογραμμίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Τα μέλη της αποστολής συναντήθηκαν και «με τον καρδινάλιο υπουργό Εξωτερικών της Αγίας Έδρας, Πιέτρο Παρολίν, ο οποίος συμβολικά ασκεί καθήκοντα πρωθυπουργού, με τη συζήτησή τους να εστιάζει σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και διεθνούς επικαιρότητας».

ΑΠΕ-ΜΠΕ