Έβρος: Την «Κυρά του Δέλτα» επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Real.gr

Την «Κυρά του Δέλτα», όπως αποκαλούν την Αρτέμιδα Παπακωστίδου, η οποία κατοικεί σε καλύβα, στο Δέλτα, στις εκβολές του ποταμού Έβρου, επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η κ. Παπακωστίδου ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για την προσωπική μέριμνα που έχει επιδείξει ώστε να ηλεκτροδοτηθεί για πρώτη φορά το σπίτι όπου κατοικεί επί δεκαετίες με τον σύζυγό της, μέσω εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, όπως και για την τοποθέτηση δορυφορικού τηλεφώνου που τους επιτρέπει να επικοινωνούν απρόσκοπτα με τον υπόλοιπο κόσμο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησε με την κ. Παπακωστίδου και τον σύζυγό της για τη ζωή στην παραμεθόριο, τα κίνητρα που έχουν δοθεί για μετεγκατάσταση εργαζόμενων και οικογενειών στον Έβρο και για τη σημασία της συνεχιζόμενης στήριξης της περιφέρειας, με μέτρα όπως η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ από το 2027 για όσους κατοικούν σε μικρούς οικισμούς.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ