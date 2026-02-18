Γεωργαντάς για την απώλεια της Ελένης - Γλύκατζη Αρβελέρ: «Η Ελλάδα πενθεί» - Real.gr

Με αναφορά στον θάνατο της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ από τον αντιπρόεδρο της Βουλής, Γιώργο Γεωργαντά, άρχισε η σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου.

«Η Ελλάδα πενθεί» είπε ο κ. Γεωργαντάς, σημειώνοντας ότι η απώλειά της δεν αφορά μόνο τον ακαδημαϊκό κόσμο και τον χώρο της επιστήμης αλλά συνολικά τον πνευματικό και δημόσιο βίο της πατρίδας μας, τον οποίο η ίδια υπηρέτησε με συνέπεια και σοβαρότητα.

Όπως τόνισε, η βυζαντινολόγος και ιστορικός διεθνούς κύρους υπήρξε η πρώτη γυναίκα πρύτανης στο πανεπιστήμιο της Σορβόνης, στην 700 ετών ιστορία του, ενώ, με την έρευνα, το έργο και τη δημόσια παρουσία της συνέβαλε ουσιαστικά στην προβολή και την εμβάθυνση της μελέτης του βυζαντινού πολιτισμού, διαμορφώνοντας γόνιμο διάλογο γύρω από τον ρόλο του στην ευρωπαϊκή ιστορία.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Βουλής, η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ υπήρξε πνεύμα ανήσυχο και δημιουργικό, με καθαρό και τεκμηριωμένο λόγο. Με το διεθνές κύρος της αλλά και με την αυστηρή επιστημονική προσέγγισή της στήριξε σταθερά το αίτημα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα, αναδεικνύοντας το ζήτημα ως θέμα πολιτισμού και δικαιοσύνης. Η πορεία της, από τα πρώτα της βήματα στην Αθήνα έως την κορυφή της πανεπιστημιακής ζωή στην Ευρώπη, αποτελεί παράδειγμα αφοσίωσης στη γνώση και την αριστεία. Ανήκει, πλέον, στο Πάνθεον της επιστημονικής διανόησης, εκεί που κατατάσσονται όσοι σφράγισαν με το έργο τους τη μελέτη, την κατανόηση της ιστορίας.

Τέλος, ο κ. Γεωργαντάς εξέφρασε τα συλλυπητήρια της Βουλής των Ελλήνων προς τους οικείους της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ και βεβαίωσε ότι «το έργο και η προσφορά της θα εξακολουθούν να φωτίζουν τις επόμενες γενιές και να αποτελούν σταθερό σημείο αναφοράς για τον πνευματικό μας βίο».