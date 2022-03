Γκάφα από τη Βρετανίδα ΥΠΕΞ: Τάγκαρε τον... Νίκο Βέρτη αντί για τον Νίκο Δένδια

Αμέσως πολλά ήταν τα σχόλια των χρηστών για το σφάλμα της Βρετανίδας υπουργού.

Οι συνεργάτες της άμεσα διόρθωσαν το λάθος, «ταγκάροντας» στη θέση του γνωστού τραγουδιστή, τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια.

???? ???? The UK and Greece are united in condemning Putin's barbaric invasion of Ukraine & isolating Russia on the world stage.

I offered @NikosDendias my condolences for the deaths of ethnic Greeks in Ukraine and we agreed to rally our partners in holding Russia to account. pic.twitter.com/HJXn9gSbPn