Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ σε πριβέ πάρτι στον Κωνσταντίνο Αργυρό – Το μήνυμά της - Οι καλεσμένοι - ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Σε πριβέ πάρτι στο Κέντρο Αθηνών, που διοργάνωσε ο Κωνσταντίνος Αργυρός βρέθηκε η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ η θητεία της οποίας ξεκινά και επίσημα την Τρίτη, όταν θα παραδώσει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Στο νυχτερινό κέντρο ήταν γνωστοί επιχειρηματίες και πολιτικοί, ενώ λίγο μετά έκανε την εμφάνισή της και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ φορώντας ένα εντυπωσιακό φόρεμα.

Σε σύντομο χαιρετισμό που απηύθυνε προς τους καλεσμένους η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τον νέο ρόλο της και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «δεν θα απογοητεύσω τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελλάδα».

Δείτε φωτογραφίες: