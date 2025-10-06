Η πρεσβεία της Ελλάδας στο Βέλγιο τίμησε Θεοδωράκη και Χατζιδάκι - Real.gr

Τους δύο κορυφαίους Έλληνες συνθέτες, Μίκη Θεοδωράκη και Μάνο Χατζιδάκι, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή τους, αλλά και τον σπουδαίο Αυστριακό δημιουργό Udo Jüergens, που συνέθεσε το εμβληματικό τραγούδι «Griechischer Wein» ("Ελληνικό Κρασί"), σε στίχους του Γερμανού φιλέλληνα Michael Kunze, τίμησαν η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βέλγιο και η Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών, την περασμένη Παρασκευή, σε μια ξεχωριστή βραδιά πολιτισμού και μνήμης.

Η πρέσβης της Ελλάδας στο Βέλγιο Σοφία Γραμματά αναφέρθηκε εισαγωγικά στην ιστορία γέννησης του συγκεκριμένου τραγουδιού, επισημαίνοντας ότι γράφτηκε με αγάπη για τους Έλληνες της Διασποράς και έγινε το τραγούδι-ύμνος στον Νόστο των Ελλήνων μεταναστών για τη χώρα τους. Χαιρετισμό απηύθυνε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Φίλιππος Κοτσαρίδης.

Στο μουσικό σκέλος της βραδιάς, η σοπράνο Άννα Μαθιουδάκη και η Άννα Αλβίζου, που τη συνόδευσε στο πιάνο, παρουσίασαν πρόγραμμα με έργα των τριών καταξιωμένων συνθετών, ενώ η Ελληνική Χορωδία Βρυξελλών ερμήνευσε a capella δύο τραγούδια των Χατζιδάκι και Θεοδωράκη σε στίχους Νίκου Γκάτσου για την ξενιτιά των Ελλήνων και την έννοια της πατρίδας. Το LEB – Λύκειο Ελληνίδων Βρυξελλών πλαισίωσε την εκδήλωση με ελληνικούς παραδοσιακούς και λαϊκούς χορούς, ο ρυθμός των οποίων επηρέασε καλλιτεχνικά τους μεγάλους Έλληνες συνθέτες.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η πρέσβης Σοφία Γραμματά είχε επίσης την ευκαιρία να ευχαριστήσει θερμά τον καθηγητή Robert Laffineur, έως τώρα επίτιμο πρόξενο της Ελλάδας στη Λιέγη, που πρόβαλλε με τον καλύτερο τρόπο την εικόνα του Ελληνικού Πολιτισμού στη Βαλλονία καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του, που ολοκληρώνεται επιτυχώς.