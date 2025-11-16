Καίριες παρεμβάσεις - Real.gr

Φορέας θετικών αλλαγών στο Υπουργείο Παιδείας αποδεικνύεται, ο υφυπουργός, Κώστας Βλάσης.

Φέτος η πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ξεκίνησε τον Οκτώβρη, και όχι μετά τα Χριστούγεννα όπως συνέβαινε τα τελευταία 25 χρόνια.

Τρανή απόδειξη η συγχαρητήρια ανακοίνωση, που εξέδωσε το Σωματείο Εκπαιδευτών, καθώς εδώ και δεκαετίες έβλεπε τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας να υπολειτουργούν τους πρώτους μήνες κάθε χρονιά.

Επ αυτού, μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό, το σχόλιο βουλευτή σε ομήγυρη συναδέλφων του στο εντευκτήριο που είπε ότι «ο Βλάσης έκανε την πρόσληψη τόσο νωρίς, που κάποιοι έλεγξαν το ημερολόγιο για να δουν αν γύρισε ο χρόνος ανάποδα.».

Οι έως τώρα καίριες παρεμβάσεις του υφυπουργού καλλιεργούν προσδοκίες και για περαιτέρω διόρθωση των κακώς κειμένων της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Το σίγουρο είναι ότι ο κ. Βλάσης απέκτησε ένα σημαντικό σύμμαχο, καθώς το Σωματείο Εκπαιδευτών δηλώνει πλέον έτοιμο για αγαστή συνεργασία με το υπουργείο.

Σ.Μ