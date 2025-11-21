Ένταση Κωνσταντοπούλου-Ουγγαρέζου on air για τον Καραναστάση: «Σε έχει βλάψει και τον ειρωνεύεσαι» - «Το θεώρησα υπερβολικό» - BINTEO - Real.gr

Ένταση σημειώθηκε στον «αέρα» της εκπομπής Buongiorno, μεταξύ της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου και του παρουσιαστή, Δημήτρης Ουγγαρέζο όταν αναφέρθηκαν στην παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου εμφανίστηκε ενοχλημένη από τα σχόλια που είχε κάνει τις προηγούμενες ημέρες για το θέμα ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και συγκεκριμένα χθες όταν σχολίασε για τον Καραναστάση.

Αναλυτικά ο διάλογος που είχαν:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εχω βέβαια παράπονα μεγάλα εδώ από την παρέα, γιατί ποιον μπορεί να ενοχλεί; Ενας καλλιτέχνης που φεύγει από τη Βουλή ποιον ενοχλεί; Και λέει ο φίλος μου ο Ουγγαρέζος χάσαμε τον Εθνάρχη. Γιατί, τι σου έκανε Δημήτρη μου ο Διαμαντής; Τίποτα δεν σου έκανε. Ισα ίσα…

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Εγώ μίλησα για τον τρόπο, δεν ήταν εκλεγμένος καλά καλά, κυρία Κωνσταντοπούλου.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είναι ψέμα αυτό και θα σου απαντήσω. Μου επιτρέπεις;

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Εγώ βέβαια μίλησα για τον τρόπο. Ο τρόπος που τέθηκε, μιλούσατε 8 λεπτά, δεν χάσαμε τον Αβραάμ Λίνκολν.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Πώς; Δεν χάσαμε τον Αβραάμ Λίνκολν;

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Ναι.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εγώ Δημήτρη μου θα σου έλεγα να σε προβληματίσει ότι χθες έφθασες να λες ότι συμφωνείς με τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Αυτό που λέει… Αφήστε τα αυτά. Μπορούμε να συμφωνούμε με αυτό που ακούμε, όχι με τον άνθρωπο. Εχω αντιπαρατεθεί πολλές φορές με τον κ. Γεωργιάδη.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Με τον κύριο Καραναστάση έχεις αντιπαρατεθεί;

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Για την πολιτική του, για την υγεία, για την κατάντια της υγείας. Για όλα αυτά. Τι πάει να πει δηλαδή; Οταν ακούμε Αδωνι Γεωργιάδη, εξ ορισμού;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ο Διαμαντής Καραναστάσης σε έχει βλάψει και τον ειρωνεύεσαι;

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Οχι, το θεώρησα υπερβολικό.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Γιατί λες χάσαμε τον Εθνάρχη;

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Το θεωρώ υπερβολικό. 8 λεπτά στο περιστύλιο για τον κύριο Καρανάσταση;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Γνωρίζεις το έργο του; Σε ρωτάω, απάντησέ μου.

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Οχι, δεν το γνωρίζω.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ωραία, θα ήθελες να σου το πω; Θα ήθελες να το μάθεις;

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Οχι, δεν θα ήθελα. Αλλά δεν θεωρώ ότι έχει και καμία φοβερή πολιτική πορεία και λόγω διάρκειας.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Λες ψέματα.

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Οχι, εσείς λέτε ψέματα, λέτε ανακρίβειες και προφανώς είστε προκατειλημμένη γιατί εσείς τον έχετε επιλέξει.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Λες ψέματα.

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Εσείς τον κάνατε βουλευτή χωρίς να έχει τις ψήφους που είχαν άλλοι, με πολύ περισσότερες ψήφους.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μα λες ψέματα.

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Δεν λέω ψέματα.

Δείτε ολόκληρη την αντιπαράθεση μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Δημήτρη Ουγγαρέζου: