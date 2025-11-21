Ένταση Κωνσταντοπούλου-Ουγγαρέζου on air για τον Καραναστάση: «Σε έχει βλάψει και τον ειρωνεύεσαι» - «Το θεώρησα υπερβολικό» - BINTEO - Real.gr

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου εμφανίστηκε ενοχλημένη από τα σχόλια που είχε κάνει τις προηγούμενες ημέρες για το θέμα ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και συγκεκριμένα χθες όταν σχολίασε για τον Καραναστάση.
Αναλυτικά ο διάλογος που είχαν:
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εχω βέβαια παράπονα μεγάλα εδώ από την παρέα, γιατί ποιον μπορεί να ενοχλεί; Ενας καλλιτέχνης που φεύγει από τη Βουλή ποιον ενοχλεί; Και λέει ο φίλος μου ο Ουγγαρέζος χάσαμε τον Εθνάρχη. Γιατί, τι σου έκανε Δημήτρη μου ο Διαμαντής; Τίποτα δεν σου έκανε. Ισα ίσα…
Δημήτρης Ουγγαρέζος: Εγώ μίλησα για τον τρόπο, δεν ήταν εκλεγμένος καλά καλά, κυρία Κωνσταντοπούλου.
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είναι ψέμα αυτό και θα σου απαντήσω. Μου επιτρέπεις;
Δημήτρης Ουγγαρέζος: Εγώ βέβαια μίλησα για τον τρόπο. Ο τρόπος που τέθηκε, μιλούσατε 8 λεπτά, δεν χάσαμε τον Αβραάμ Λίνκολν.
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Πώς; Δεν χάσαμε τον Αβραάμ Λίνκολν;
Δημήτρης Ουγγαρέζος: Ναι.
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εγώ Δημήτρη μου θα σου έλεγα να σε προβληματίσει ότι χθες έφθασες να λες ότι συμφωνείς με τον Άδωνι Γεωργιάδη.
Δημήτρης Ουγγαρέζος: Αυτό που λέει… Αφήστε τα αυτά. Μπορούμε να συμφωνούμε με αυτό που ακούμε, όχι με τον άνθρωπο. Εχω αντιπαρατεθεί πολλές φορές με τον κ. Γεωργιάδη.
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Με τον κύριο Καραναστάση έχεις αντιπαρατεθεί;
Δημήτρης Ουγγαρέζος: Για την πολιτική του, για την υγεία, για την κατάντια της υγείας. Για όλα αυτά. Τι πάει να πει δηλαδή; Οταν ακούμε Αδωνι Γεωργιάδη, εξ ορισμού;
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ο Διαμαντής Καραναστάσης σε έχει βλάψει και τον ειρωνεύεσαι;
Δημήτρης Ουγγαρέζος: Οχι, το θεώρησα υπερβολικό.
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Γιατί λες χάσαμε τον Εθνάρχη;
Δημήτρης Ουγγαρέζος: Το θεωρώ υπερβολικό. 8 λεπτά στο περιστύλιο για τον κύριο Καρανάσταση;
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Γνωρίζεις το έργο του; Σε ρωτάω, απάντησέ μου.
Δημήτρης Ουγγαρέζος: Οχι, δεν το γνωρίζω.
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ωραία, θα ήθελες να σου το πω; Θα ήθελες να το μάθεις;
Δημήτρης Ουγγαρέζος: Οχι, δεν θα ήθελα. Αλλά δεν θεωρώ ότι έχει και καμία φοβερή πολιτική πορεία και λόγω διάρκειας.
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Λες ψέματα.
Δημήτρης Ουγγαρέζος: Οχι, εσείς λέτε ψέματα, λέτε ανακρίβειες και προφανώς είστε προκατειλημμένη γιατί εσείς τον έχετε επιλέξει.
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Λες ψέματα.
Δημήτρης Ουγγαρέζος: Εσείς τον κάνατε βουλευτή χωρίς να έχει τις ψήφους που είχαν άλλοι, με πολύ περισσότερες ψήφους.
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μα λες ψέματα.
Δημήτρης Ουγγαρέζος: Δεν λέω ψέματα.
Δείτε ολόκληρη την αντιπαράθεση μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Δημήτρη Ουγγαρέζου: